Der Pfrontener Weihnachtsmarkt öffnet am dritten Advent seine Türen

Wer nach einem Weihnachtsmarkt am Ende der Adventszeit sucht, wird im Ostallgäu fündig. Die Gemeinde Pfronten lädt am 15. Dezember 2024 zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Pfronten auf einen Blick

Name: Pfrontener Weihnachtsmarkt

Ort: Leonhardsplatz, 87459 Pfronten-Heitlern

Termin: Sonntag, 15.12.2024

Größe: über 30 Stände

Wann und wo findet der Pfrontener Weihnachtsmarkt 2024 statt?

Wie in den Vorjahren findet der Weihnachtsmarkt in Pfronten auch in diesem Jahr an nur einem Tag statt. Am 15.12.2024, dem dritten Adventssonntag, kommen Einheimische und Gäste auf dem Leonhardplatz zusammen. Die Stände werden gegenüber der Filialkirche St. Leonhard in Pfronten-Heitlern aufgebaut.

Was ist auf dem Weihnachtsmarkt im Ostallgäu geboten?

14.00 Uhr: Eröffnung des Marktes

14.00 bis 17.00 Uhr: Auftritte der Pfrontener Jugendbläser, des Liederkranzes Pfronten und des Posaunenchors der Evangelischen Kirche Pfronten

15.45 Uhr: Der Nikolaus bringt den Kindern Geschenke.

16.30 Uhr Hirtenspiel der Pfrontar Hirtenbuabe

17.00 Uhr Lichtertanz der Kindergartenkinder vom Marienkindergarten

18.00 Uhr Adventskonzert mit Harmoniemusik und Pfrontner Chören, Pfarrkirche St. Nikolaus.

Durchgehend werden Krippen aus Allgäuer und Tiroler Werkstätten in der Heitlerner Kapelle ausgestellt.

Wann kommt der Nikolaus in Pfronten?

Um viertel vor vier am Nachmittag kommt der Nikolaus mit seinen Klausen auf Leonhardplatz. Für jedes Kind hat er ein Geschenk dabei.

Auch in diesem Jahr wird der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt in Pfronten wieder einen Besuch abstatten. Allen Kindern bringt er ein Geschenk mit. Foto: Brigitte Pal (Archivbild)

Wie hoch ist der Eintritt zum Pfrontener Weihnachtsmarkt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei. Auch der Eintritt zum Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus kostet nichts, es wird um Spenden gebeten.

Wie komme ich am besten auf den Leonhardplatz in Pfronten-Heitlern?

Eine Viertelstunde Fußweg entfernt können Besucherinnen und Besucher kostenfrei im Parkhaus der Firma Deckel Maho parken (Deckel-Maho-Straße 1, 87459 Pfronten). Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, nutzt am besten die Bahn. Vom Bahnhof Pfronten-Ried läuft man gut zehn Minuten bis zum Leonhardplatz.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es 2024 im Allgäu?

