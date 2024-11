Diesen Weihnachtsmarkt unterhalb von Schloss Neuschwanstein sollten Sie kennen

Unterhalb von Schloss Neuschwanstein findet einmal im Jahr der kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau statt - 2024 bereits zum 17. Mal. Bei dem Weihnachtsmarkt im Mitteldorf - so lautet der Straßenname - mit mehreren Ständen gibt es unter anderem Kulinarisches, handgemachte Geschenke und regionale Waren im Angebot.

Bei Einbruch der Dunkelheit fährt der Nikolaus in der Pferdekutsche vor und verteilt zudem kleine Überraschungen an die jüngeren Besucher. In diesem Überblick erfahren Sie alles rund um den Adventsmarkt in Schwangau:

Steckbrief: Der Nikolausmarkt in Schwangau 2024

Name : Schwangauer Nikolausmarkt

Ort : 87645 Schwangau, Mitteldorf (Straßenname)

Termin : 7.12.2024, ab 15 Uhr

Umfang : Marktstände, Weihnachtsbäckerei, Nikolaus mit Pferdekutsche, Live-Musik

Wann ist der kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau?

Der Schwangauer Nikolausmarkt in Mitteldorf unterhalb des Märchenschlosses Neuschwanstein ist in der Regel am Samstag vor dem zweiten Advent - heuer also am Samstag, 7. Dezember 2024. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 7. Dezember 2024 : von 15 bis etwa 22 Uhr

Programm: Was wird beim Weihnachtsmarkt in Schwangau geboten?

Ab 15 Uhr empfangen Schwangauer Wirte und Vereine die Besucherinnen und Besucher mit hausgemachten Schmankerln und süßer Weihnachtsbäckerei. Die liebevoll dekorierten Holzbuden sind weihnachtlich beleuchtet und bieten neben vielen besonderen Gaumenfreuden auch handgemachte Geschenke, Accessoires oder gebastelten Weihnachtsschmuck an. Der kulinarische Nikolausmarkt in Schwangau hat eine süße Weihnachtsbäckerei und hausgemachte Leckereien.

Viele Besucherinnen und Besucher zog es 2022 zum Schwangauer Nikolausmarkt. Foto: Winfried Gössler (Archivbild)

Einnahmen werden übrigens für sozialen Einrichtungen (Kindergärten) oder bedürftigen Menschen im Ort gespendet.

Am Stand der „Zuckerbäckerei“ können sich Besucherinnen und Besucher etwas Leckeres kaufen, das sie an ihre Kindertage erinnert. An den Holzbuden können sie auch Dekoration oder Geschenke kaufen. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm auch für Kinder, wie Ponyreiten, Kasperltheater oder die Ankunft des Nikolaus.

Wann kommt der Nikolaus in Schwangau?

Sobald es beim Schwangauer Nikolausmarkt dunkel wird, fährt der Nikolaus alias Josef Wineberger gegen 17 Uhr in der Pferdekutsche vor und verteilt Überraschungen an die Kleinsten - darunter Plätzchen, Lebkuchen und Schokolade gefüllte Tütchen. Die Einnahmen aus dem gesamten Verkauf des Marktes kommen sozialen Einrichtungen wie Kindergärten oder auch bedürftigen Menschen im Ort zu Gute.

Dem Nikolaus zur Seite standen sein Knecht Ruprecht (Hubert Vollmair) und ein paar junge Engel.

Wo kann man in Schwangau parken?

Wer mit dem Auto zum Nikolausmarkt nach Schwangau (Mitteldorf) kommt, kann es auf allen öffentlichen Parkplätzen im Ort abstellen. In der Nähe der Königsschlösser gibt es zudem viele weitere Parkplätze, eine Übersicht finden Sie hier.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt nach Schwangau?

Besucherinnen und Besucher können zum Nikolausmarkt in Schwangau auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren: Mit dem Zug zum Bahnhof in Füssen (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier) und weiter mit dem Bus zur Haltestelle am Rathaus in Schwangau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Schwangau übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Schwangau oder seinen Ortsteilen Alterschrofen, Brunnen, Erlisholz, Hohenschwangau, Horn, Mühlberg oder Waltenhofen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist Information Schwangau unter Telefon +498362/8198-0 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Schwangauer Nikolausmarkt?

Veranstalter des Nikolausmarkts in Schwangau sind die Wirtevereinigung und der Kur- und Verkehrsverein Schwangau.

In Schwangau gibt es übrigens noch einen zweiten Weihnachtsmarkt „Beim Elle“ - alle Infos dazu hier.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.