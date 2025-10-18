Icon Menü
Wolf tötet im Mai Kalb bei Hopferau. Infoveranstaltung für Landwirte und Jäger nach Wolfsriss bei Hopferau im Ostallgäu

Nach Wolfsriss bei Hopferau

Aufklären statt Ängste schüren

Nach einem Wolfsriss in Hopferau ist die Verunsicherung und der Ärger unter Landwirten und Jägern im Füssener Land groß. Was sie den zuständigen Behörden vorwerfen.
Von Matthias Matz
    Ein Wolf hat im Mai bei Hopferau ein Kalb angegriffen und so schwer verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Seitdem ist die Verunsicherung unter den Landwirten in der Gegend groß.
    Ein Wolf hat im Mai bei Hopferau ein Kalb angegriffen und so schwer verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Seitdem ist die Verunsicherung unter den Landwirten in der Gegend groß. Foto: Ingo Wagner/dpa (Symbolbild)

    Der Anblick, der sich Karl Poppler, in der Nacht des 19. Mai bot, war entsetzlich. Etwas hatte eines seiner Kälber derart zugerichtet, dass ein Tierarzt das Tier noch in der Nacht erlösen musste. Wochen später bestätigten DNA-Proben den Verdacht des Hopferauer Landwirts: In jener Nacht war ein Wolf in seine Herde eingedrungen. Seitdem ist die Verunsicherung unter den Bauern und Jägern der Gegend groß, wie am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum deutlich wurde. Kritik wurde auch am zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) laut.

