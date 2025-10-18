Aufklären statt Ängste schüren

Der Anblick, der sich Karl Poppler, in der Nacht des 19. Mai bot, war entsetzlich. Etwas hatte eines seiner Kälber derart zugerichtet, dass ein Tierarzt das Tier noch in der Nacht erlösen musste. Wochen später bestätigten DNA-Proben den Verdacht des Hopferauer Landwirts: In jener Nacht war ein Wolf in seine Herde eingedrungen. Seitdem ist die Verunsicherung unter den Bauern und Jägern der Gegend groß, wie am Donnerstagabend bei einer Informationsveranstaltung im Gemeindezentrum deutlich wurde. Kritik wurde auch am zuständigen Landesamt für Umwelt (LfU) laut.
Nach Wolfsriss bei Hopferau
