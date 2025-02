«Astro Bot»: Jump'n'Run durchs Universum

Eine zum Raumschiff umfunktionierte Playstation 5 mit schimmerndem Raketenantrieb? Das kann nur eins bedeuten: Astro ist zurück. Und tatsächlich durchkreuzt der Roboter mit seiner treuen Crew wieder den Weltraum auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Und darauf müssen sie im dritten Teil der «Astro»-Reihe nicht lange warten: Denn in dem neuesten Game «Astro Bot» zerstört der fiese Alien Nebulax alsbald das Raumschiff und stiehlt dessen Hauptprozessor.

Dabei werden Astro und seine Crew in die entlegensten Ecken der Galaxien versprengt. Nun liegt es an den Spielerinnen und Spielern, das Raumschiff wieder startklar zu machen und die ganze Bot-Crew wieder im Universum einzusammeln.

Astro erkundet die Galaxien

Astro selbst hebt nach einer Bruchlandung auf einem Wüstenplaneten mit dem Dual-Speeder, einem fliegenden PS5-Controller, wieder in den Weltraum ab. Auf ihn warten sechs Galaxien mit mehr als 50 unterschiedlichen Planeten.

Im Stil eines klassischen Jump'n'Run-Spiels durchläuft Astro die verschiedenen Level der Planetensysteme. In diesen überwindet er Hindernisse, sucht geheime Pfade und sammelt Münzen, während verzwickte Kletterabschnitte, Gegner und Bosskämpfe den Weg versperren. Trotz variierender Spielmechaniken bleibt die Steuerung dabei stets intuitiv und kinderleicht.

Eine Hommage an die Playstation-Welt

Die Level sind abwechslungsreich und innovativ. Zudem sieht «Astro Bot» dabei richtig gut aus: Die Planeten sind liebevoll gestaltet und könnten kaum unterschiedlicher aussehen. Mal läuft man durch einen schwebenden Garten über den Wolken, mal schlittert man über eisige Gebirgspfade und wieder ein anderes Mal liefert man sich Gefechte mit bunten Gegnern im dichten Dschungel.

Als exklusiver Playstation-Titel bietet das Spiel zudem noch ein weiteres Highlight. Neben den normalen Bots können eine ganze Reihe von VIP-Bots in den Galaxien gefunden werden. Diese verkörpern berühmte Heldinnen und Helden einiger bekannter Playstation-Spiele wie Kratos aus «God of War», Ellie aus «The Last of Us» oder dem Samurai Jin-Sakai aus «Ghost of Tsushima».

Genug Spielspaß auch ohne Mehrspieler-Modus

Über einen Mehrspieler-Modus verfügt das Jump 'n' Run-Spiel nicht, aber es bietet auch Einzelspielenden mehr als genug Spaß und hält immer wieder neue Überraschungen bereit. In-Game-Käufe gibt es nicht, Münzen können ausschließlich im Spiel verdient und für optische Anpassungen und Gegenstände ausgegeben werden.

«Astro Bot» ist nur für die Playstation 5 (PS5) erhältlich und kostet 70 Euro. Die Altersfreigabe (USK) liegt bei sechs Jahren.

Controller als Zweit-Raumschiff in «Astro Bot». Foto: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

VIP-Bot: Kratos aus «God of War» hat einen Gastauftritt in «Astro Bot». Foto: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Ein freundlicher Baum - mit strahlend blauen Bot-Augen. Foto: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Wuff, wuff: Der Hunde-Bot und Astro verstehen sich prächtig. Foto: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Ober-Fiesling Nebulax als Bossgegner in «Astro Bot». Foto: Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn