Gemeinsam statt einsam

Das Generationenhaus Kaufbeuren ist umgezogen. Eine soziale Einrichtung von unschätzbarem Wert, meint unser Autor Alexander Vucko.

04.08.2021 | Stand: 18:51 Uhr

Das Generationenhaus am Hafenmarkt ist eine segensreiche Einrichtung. Dort finden Menschen in ihrer Nachbarschaft, was sie im Alltag brauchen. Dort werden Familien, Alleinerziehende und pflegende Angehörige entlastet. Dort sind die Türen offen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, über 50-Jährige und Hochbetagte.

Die Vorsitzende Angelika Lausser und ihr Team machen einen tollen Job in einer Zeit, in der viele Menschen das Ich in den Vordergrund stellen, Großfamilien als hoffnungslos altmodisch gelten und Menschen trotz sozialer Medien einsam sind. Das Generationenhaus entfaltet mit seinem Umzug weiter in die Altstadt hinein aber noch einen ganz anderen Effekt. Es belebt das Zentrum, in dem immer weniger Menschen einkaufen und wohnen. Ein Problem, das viele Städte haben. Soziale Einrichtungen wie das Generationenhaus gehören zu den Puzzleteilen, mit denen nach und nach das Bild eines attraktiven und belebten Stadtkerns wieder zusammengesetzt werden kann.

