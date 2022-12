Gleich zum Jahresbeginn ein Brand in Hinterstein

Feuerwehr Der Einsatz im Kutschenmuseum fordert die örtliche Feuerwehr besonders

22.12.2022 | Stand: 13:48 Uhr

Das Jahr ist noch gar nicht so alt und schon hat die Feuerwehr Hinterstein den ersten schwierigen Einsatz hinter sich. Der Brand des Kutschenmuseums im Ort sei für die Mitglieder eine besondere Herausforderung gewesen, berichtete Vorsitzender Florian Besler in der Jahresversammlung.

Neben diesem Brand war die Feuerwehr 2019 bei vier weiteren Einsätzen in Aktion. Zudem stand der Umbau des Gerätehauses an, an dem sich der Verein beteiligte. Eingeweiht wird das Gebäude im Oktober bei der Feier zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. In dem Gerätehaus entstand auch ein neuer Schulungsraum. Dessen Kosten von 20 000 Euro schlagen sich dementsprechend im Kassenbericht nieder.

Die Neuwahlen brachten das Ergebnis: Der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Vogler und Kassier Kilian Schindler wurden für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt. Auf Sebastian Zerl folgt Patrick Weber als zweiter Zeugwart. Kreisbrandinspektor Joachim Freudig zeichnete Alexander Ammann und Markus Kögel für 25 Jahre aktiven Dienst aus. Hubert Weber wurde für 20 Jahre geehrt. Der Feuerwehr-Referent der Gemeinde, Stefan Haberstock, lobte die gute Jugendarbeit und den Fleiß der Mitglieder.