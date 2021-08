Gratis-Urlaub für Opfer von Flutkatastrophe

Hotelier will Freunden helfen und hat bereits 150 Übernachtungen verschenkt. Kollegen haben sich angeschlossen - nicht nur aus dem Ostallgäu

19.08.2021 | Stand: 19:28 Uhr

Gutscheine für Urlaub im Allgäu, zur Erholung von den Strapazen der vergangenen Wochen: Ostallgäuer Hoteliers wollen die Opfer der Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auf ihre Art unterstützen. Initiator der Aktion ist Hotelier Schorsch Kössel vom Burghotel Bären in Eisenberg (Kreis Ostallgäu). Er hat Freunde in der Gemeinde Hönningen in Rheinland-Pfalz und war über das Ausmaß der dortigen Schäden sehr betroffen. Das Hochwasser hatte Häuser mit sich gerissen und Orte der Zerstörung hinterlassen. „Da habe ich mir gedacht, was wäre, wenn mir das passiert?“

"Plötzlich war es ein Selbstläufer"

Für Kössel der Anstoß, seinen Freunden zu helfen. Insgesamt hat er bereits 150 Übernachtungen verschenkt, die ersten beiden Familien kommen schon im Oktober. Seine Aktion schlug Wellen: Immer mehr Ostallgäuer Hoteliers schlossen sich ihm an. „Plötzlich war es ein Selbstläufer“, sagt der 59-Jährige.

Mindestens fünf Tage Urlaub

Andreas Eggensberger, Vorsitzender des Dachverbandes der Füssener Tourismusvereine und selbst Hotelbetreiber in Hopfen am See, war einer der ersten, der sich Kössel anschloss. Man habe sich darauf geeinigt, dass mindestens fünf Tage Urlaub verschenkt werden. „Wir wollen wirklich, dass es ein Geschenk ist“, sagt Eggensberger. Die Koordination hat inzwischen „Füssen Marketing und Tourismus“ übernommen. Über zwölf Gastgeber haben sich schon gemeldet. „Nicht nur aus Füssen, sondern bis aus Kaufbeuren,“ sagt Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier. Und er rechnet mit noch mehr Resonanz. Was anfangs nur lokal gedacht war, hat sich herumgesprochen. Fredlmeier hat bereits von Aktionen in Kempten, Pfronten und Oberstaufen gehört.