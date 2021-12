Handel am Limit: Verkäufer in Kaufbeuren wünschen sich mehr Zusammenhalt

Corona-Stress und Feiertags-Hektik: Was in diesen Wochen den Handel besonders fordert.

15.12.2021 | Stand: 05:15 Uhr

Sie sind immer da. Mitten in der Pandemie ebenso wie in den stressigen Wochen vor Weihnachten. Verkäuferinnen und Verkäufer, die beraten, mit denen man ein nettes Wort wechseln kann, die an der Kasse sitzen. Auch sie bekamen einst Applaus von Balkonen wie Pflegekräfte, die weder Homeoffice noch Kurzarbeit kennen. Modeberaterin Sabine Düsterhöft aus dem Christl’s Modemarkt im V-Markt Kaufbeuren spricht deshalb von „gefallenen Engeln“, wenn sie die heutige Situation ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Branche beschreibt. „Die Wertschätzung ist nicht mehr dieselbe wie vor und zu Anfang der Pandemie“, sagt sie. Manche Kunden seien gereizt, belastet durch die ganzen Corona-Einschränkungen.

Hygieneregeln und Lieferprobleme

Nicht immer hätten die Kunden zudem Verständnis für die aktuellen Hygieneregeln, sagt Düsterhöfts Kollege Roland Hutter. „Wir müssen sie umsetzen“, sagt Hutter. Zudem sei die Lebensmittel- und Modebranche wie etwa die Automobilindustrie mitunter von Lieferproblemen der Hersteller und Zulieferer betroffen. „Das ist noch nicht in allen Köpfen drin“, sagt er. Düsterhöft und Hutter wünschen sich manchmal etwas mehr Demut angesichts der Pandemie und ihrer Folgen. Und mehr Zusammenhalt.

Ausnahmezustand bleibt

Die meisten Menschen, vor allem die Stammkunden, hätten Verständnis für ungewohnte Regeln und die ein oder andere Wartezeit, wenn doch mal etwas nachbestellt werden muss. „Vor allem in der Belegschaft ist der Zusammenhalt groß“, sagt Hutter. „Das Verständnis füreinander ist uns wichtig.“ Denn auch viele Kollegen seien persönlich durch die Pandemie betroffen. Etliche Kunden wüssten zudem, was sie an den V-Märkten und ihrem Personal haben. „Denn Service und Beratung sollen auch in Corona-Zeiten nicht auf der Strecke bleiben“, sagt Düsterhöft. Dass nun der Weihnachtsstress beginnt, sind beide nicht anders gewohnt. Geschenkt. Die Einkaufshektik vor dem Fest wird wieder enden. Der Ausnahmezustand durch Corona bleibt vorerst. (avu)

In unserem Adventskalender stellen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dieses Jahr Menschen vor, die in ihrem Beruf oder in ihrem Ehrenamt durch die Corona-Pandemie besonders gefordert sind.

