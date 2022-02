Hier nimmt Memmingen Vorbildfunktion ein TEST

Stadt ist Modellregion „Zukunft der Mobilität“ für Bayern. So geht es weiter.

13.02.2022 | Stand: 16:47 Uhr

Memmingen ist Modellregion – mit Blick auf Mobilität. Um den Menschen attraktive sowie nachhaltige Mobilität anbieten zu können, erstellt die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr als Modellregion „Zukunft der Mobilität“ und Beispielregion für ganz Bayern ein integriertes Mobilitätskonzept. Dabei werden sämtliche Verkehrsträger – also Luft, Schiene und Straße – sowie Verkehrsmittel und Mobilitätsformen nicht als Einzelsysteme, sondern als Gesamtkonzept verstanden. Memmingen wurde ausgewählt, weil in der Kommune überdurchschnittlich viele Verkehrsträger auf engem Raum vorhanden sind. Das Projekt muss aufgrund der förderrechtlichen Vorgaben bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein.

Was passiert? Regelmäßig tagt laut Stadt Memmingen eine Lenkungsgruppe, in der alle Prozessschritte abgestimmt werden. Ein erstes Arbeitspaket sei bereits abgeschlossen. Insbesondere wurde das Untersuchungsgebiet räumlich abgegrenzt. Zudem wurden bereits für Memmingen vorhandene mobilitätsrelevante Untersuchungen (Nahverkehrsplan, Harmonisierungskonzept Stadtbus – Regionalbus, Klimaschutzprojekt) ausgewertet. Naturräumliche, raumstrukturelle, demografische, ökonomische und verkehrstechnische Daten wurden aufgenommen. Dabei geht es beispielsweise um das Klima, Einwohner, die Pendlerstatistik, das Straßennetz, Haltestellen und Parken. Das zweite Arbeitspaket beinhaltet unter anderem die weitere Differenzierung der Ziel- und Wirkungsbereiche. Dann wird im Arbeitspaket drei die Mobilitätssituation bewertet. Mit einer Bestandsanalyse von Mängeln und Chancen sei bereits begonnen worden. Dazu wurde laut Stadt eine Online-Bürgerumfrage konzipiert. Diese soll „zeitnah veröffentlicht“ werden. „Derzeit wird außerdem der zweite Bürgerworkshop vorbereitet“, heißt es. Der erste fand im November 2021 statt. Ein Termin stehe noch nicht fest. Eruiert hingegen wurden erste Maßnahmen, insbesondere im Bereich Radverkehr, Verbesserung im ÖPNV, Verkehrsberuhigung und Ausbau der Infrastruktur, mit denen sich das Arbeitspaket vier beschäftigen wird.