Im Wald wartet die "fliegende Zecke": Spaziergänger müssen sich um die Hirschlausfliege aber keine Sorgen machen

Ludwig Kuhnert aus Lauben hat eine Hirschlausfliege von einem Spaziergang mit nach Hause gebracht. Gefährlich sei sie für Menschen aber nicht, sagt ein Biologe.

30.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

„Fliegende Zecke“ – so wird die Hirschlausfliege auch genannt. Das klingt bedrohlich, schließlich können Zecken Krankheiten wie Hirnhautentzündung oder Borreliose übertragen. Doch mit einer Zecke hat die Hirschlausfliege nur gemein, dass sie Blut saugt. Ludwig Kuhnert aus Lauben hat jüngst ein Exemplar an seinem Halsansatz entdeckt – und sich gewundert, was das wohl ist. Ein Grund zur Sorge ist ein Biss aber nicht, sagt Peter Harsch. Der Waltenhofener Gemeinderat ist Biologe. Für ihn sind die Tierchen nichts Neues.

