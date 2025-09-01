1. FC Sonthofen bei Illertissen gefordert: Es soll endlich ein Dreier her

Im Nachholspiel am Dienstag (2. September) ab 18.30 Uhr beim FV Illertissen II (7. Platz/15 Punkte) muss der 1. FC Sonthofen (12. /8) nach vier sieglosen Partien so langsam mal wieder ans Punkten denken. Mit Tim Lorenz ist nach seiner Rot-Sperre ein wichtiger Stabilisator im Abwehrzentrum zurück.

Die Fakten sprechen derzeit eine deutliche Sprache. Sie sahen in den vergangenen Wochen bei den Kreisstädtern alles andere als gut aus. Aus den vergangenen vier Spielen sprang gerade mal ein Punkt heraus. In der Tabelle hat sich alles zusammengeschoben. Mittlerweile ist ein direkter Abstiegsplatz bedrohlich nahegekommen. Um etwas durchatmen zu können, wäre es wichtig, in Illertissen nicht leer auszugehen. Der Druck auf die junge Mannschaft nimmt zu. Mit den Hausherren wartet eine heimstarke Truppe auf die Oberallgäuer. Im heimischen Vöhlin-Stadion haben sie dort alles gewonnen, bis auf die 1:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Schwabmünchen.

Sonthofen muss gegen Illertissen dringend punkten

Davon zeigt sich Johnny Martin wenig beeindruckt. Der Außenverteidiger wechselte zu Beginn der letzten Saison von Illertissen nach Sonthofen und entwickelte sich zur Stammkraft. Obwohl er seit Wochen angeschlagen ist, beißt er immer wieder auf die Zähne und wird vermutlich auch gegen seinen Heimatverein in der Startelf stehen. „Gegen Illertissen geht’s immer“, verspricht er.

Noch sei die Tabelle sehr kompakt, aber er wisse, dass dringend Punkte hermüssen, damit seine Mannschaft nicht den Anschluss verliert. Am besten einen Dreier. „Jeder muss nochmal eine Schippe drauflegen und sich auch kritisch hinterfragen, ob er bis jetzt immer alles gegeben hat, oder ob noch ein bisschen Luft nach oben drin ist.“

Trainer-Duo Weber/Hindelang muss einige Ausfälle verkraften

Sonthofens Trainer-Duo Oleg Weber und Andreas Hindelang sind derzeit nicht zu beneiden. Wegen der vielen Ausfälle musste immer wieder umgestellt werden. Weber will die angespannte Personallage aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Jetzt sind die Spieler gefordert, die auf dem Platz stehen.“ Gut sei, dass Tim Lorenz nach seiner Rotsperre wieder zurück ist. „Er war in unserem Team vor dem Platzverweis einer der besten Verteidiger.“

Es brauche bestimmte Tugenden, um Spiele zu gewinnen. Zuletzt gegen Pfaffenhofen habe es in der ersten Halbzeit genau daran gefehlt. Die aktuelle Tabellenposition seines Teams berge die Gefahr, dass man in eine Negativspirale kommen könne. „Es gibt bei unseren Auftritten Phasen, in denen wir wirklich gut sind und genau diesen Fußball spielen, den wir wollen. Aber die Ergebnisse passen nicht.“ Weber hofft, das schnellstmöglich umkehren zu können.