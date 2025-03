Die großen Einschränkungen beim Parken in der Marktanger-Tiefgarage in Sonthofen werden früher beginnen – und sie werden das Gesamtprojekt für die Kreisstadt teurer machen. Die aus dem Jahr 1991 stammende Garage, die 480 Parkplätze bietet, soll bekanntlich in den beiden kommenden Jahren für etwa 12,6 Millionen Euro saniert werden.

Ronald Maior Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauabschnitt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis