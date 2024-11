Das sollten Sie zum Blaichacher Adventsabend am Samstag wissen

Der Adventsabend in Blaichach 2024 zählt zu den Höhepunkten der Adventszeit im Ort. Mitglieder heimischer Vereine, Kirchen und Verbände gestalten den Weihnachtsmarkt. Der Bürgermeister eröffnet den Adventsmarkt traditionell am Samstag vor dem ersten Advent gegen 16 Uhr.

Seit 2022 findet der Blaichacher Adventsabend im Biergarten der Schießstätte statt. 2021 und 2020 fiel die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Adventsabend in Blaichach 2024.

Steckbrief: Der Adventsabend in Blaichach

Name : Adventsabend in Blaichach 2024

Ort : 87544 Blaichach, Biergarten Dorfwirt (Schützenstraße 4)

Termin : 30.11.2024 ab 16 Uhr

Umfang : Holzhütten mit Getränken, Speisen, Musik und lebende Krippe, Besuch des Nikolaus

Wann ist Adventsabend in Blaichach 2024?

Der Blaichacher Adventsmarkt findet traditionell am Vorabend des ersten Advents statt - seit 2022 im Biergarten vom Dorfwirt an der Schießstätte (Schützenstraße 4).

Die Öffnungszeiten:

Samstag, 30. November 2024 : von 16 bis 20 Uhr

Was wird beim Blaichacher Adventsabend geboten?

Einheimische Vereine, Kirchen, Verbände und Gemeinderäte bieten beim Adventsabend in Blaichach Speisen und warme Getränke in weihnachtlich geschmückten Holzhütten an - beispielsweise Bratwürste, Krautschupfnudeln und Waffeln. Außerdem gibt es zwischen 16 und 20 Uhr Chorgesang und Bläser. Alle Einnahmen an diesem Abend kommen dem Blaichacher Hilfsfonds, der unschuldig in Not geratene Bürger unterstützt, zugute.

Besinnlich wird der Auftritt der Kinder vom Kindergarten an der Iller mit dem Singkreis St. Martin, die ab 17 Uhr bekannte Adventslieder gemeinsam singen. Der Musikverein Blaichach bereichert den Abend mit adventlichen Stücken. Traditionell steht eine „lebende Krippe“, bei der einheimische Kinder samt Esel und Schafen die Weihnachtsgeschichte darstellen.

Wann kommt der Nikolaus in Blaichach?

Ein Höhepunkt des Blaichacher Adventsabends ist die Ankunft des Heiligen Nikolaus gegen 19 Uhr am Biergarten des Dorfwirts.

Icon Vergrößern Auch der Nikolaus hat sich für den Adventsabend in Blaichach angekündigt. Foto: Charles Abarr (Archivbild) Icon Schließen Schließen Auch der Nikolaus hat sich für den Adventsabend in Blaichach angekündigt. Foto: Charles Abarr (Archivbild)

Wo kann ich in Blaichach parken?

Besucherinnen und Besucher des Adventsabends können ihre Autos auf den öffentlichen Parkplätzen rund um den Biergarten vom Dorfwirt (Schützenstraße 4) abstellen - unter anderem auf den Parkflächen an der Pfarrer-Walser-Straße oder an der Immenstädter Straße.

Wo kann ich in Blaichach übernachten?

Besucherinnen und Besucher des Adventsabends können in Blaichach und den Ortsteilen Altmummen, Bihlerdorf, Ettensberg, Gunzesried, Halden, Hofen, Reute, Schwanden, Seifriedsberg und Tanne übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Blaichach (Immenstädter Straße 7) unter Telefon +498321/6076950 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Adventsabend in Blaichach?

Der Blaichacher Hilfsfonds ist Veranstalter des Adventsabends in Blaichach.

Icon Vergrößern Eine "lebende Krippe" gibt es beim Adventsabend auch zu sehen. Foto: Charles Abarr (Archivbild) Icon Schließen Schließen Eine "lebende Krippe" gibt es beim Adventsabend auch zu sehen. Foto: Charles Abarr (Archivbild)

Wann ist Adventsbasar in Gunzesried?

Ein Adventsbasar findet statt am Samstag, 30. November, am Feuerwehrhaus in Gunzesried. Neben Adventsgestecken und Kränzen werden zwischen 11 und 18 Uhr auch Laible, Strick- und Nähwaren, sowie kleine Bastelarbeiten angeboten. Für Speis und Trank sorgt der SC Gunzesried; musikalische Umrahmung begleitet den Start in die Vorweihnachtszeit.

Der Erlös aus dem Adventsbasar kommt karitativen Projekten zugute. Der traditionelle „Missionsbasar“ am ersten Adventssonntag im Jugendhaus Elias in Seifriedsberg kann aus organisatorischen Gründen nicht mehr stattfinden.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.