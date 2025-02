Diese Schneeschuhwanderung im Allgäu bietet eine wunderbare Aussicht

Das Allgäu ist eine beliebte Region für Wintersportler. Vor allem für Schneeschuhgänger bietet das Allgäu zahlreiche Möglichkeiten. Diese Tour ist ideal für alle, die nicht allzu lange unterwegs sein, aber trotzdem die Aussicht genießen wollen.

Vorab: Wie bei jeder Unternehmung in den Allgäuer Alpen im Winter sollte man sich vorher über die Gegebenheiten vor Ort informieren, sprich den Wetterbericht und den Lawinenwarnlagebericht überprüfen. Auch die entsprechende Ausrüstung und eine gewisse Vorsicht gehören zu jeder Schneeschuhwanderung.

Schneeschuhwanderung im Allgäu: Von Oberjoch zum Ornach

Diese einfache Tour startet in Oberjoch im Oberallgäu. Parken kann man am großen Parkplatz P1 nahe des Kreisverkehrs an der Tourist-Information. Dort überquert man zunächst die Straße und läuft entlang der Heilig Geist Kirche in Richtung Riedlesweg. Nach einem kurzen Stück, das durch den Ort führt, passiert man die Klinik Santa Maria und erreicht den Wald. Ab hier kann man dann die Schneeschuhe anziehen.

Im Wald hält man sich an der Abzweigung rechts und folgt den Schildern in Richtung Ornach. Durch langgezogene Kehren geht es über eine Forststraße durch den Wald. Meist ist der Schnee durch „Vorgänger“ schon zusammengedrückt und das Stück somit gerade mit Schneeschuhen gut machbar.

Icon Vergrößern Auf dem Weg zum Ornach. Foto: Küthmann Icon Schließen Schließen Auf dem Weg zum Ornach. Foto: Küthmann

Wie lange dauert die Wanderung auf den Ornach?

Nach etwa einer halben Stunde erreicht man ein Weidegatter, das zu dieser Jahreszeit offen ist und läuft nun auf einem schmalen Wanderweg aus dem Wald heraus und weiter nach oben. Ob der Weg sichtbar ist oder nicht, hängt von der Schneelage ab. Er führt in einer langgezogenen Linkskurve auf den Grat und Richtung Gipfelkreuz. Alternativ kann man sich auch an die Spuren der Vorgänger halten. Je nach Fitness ist man etwa eine Stunde unterwegs, bis man das Gipfelkreuz erreicht.

Icon Vergrößern Obheiter und wunderbare Aussicht am Ornach. Foto: Leonie Küthmann Icon Schließen Schließen Obheiter und wunderbare Aussicht am Ornach. Foto: Leonie Küthmann

Der Ornach liegt auf 1572 Meter und bietet eine hervorragende Aussicht auf den Iselerkamm und die Berge im benachbarten Österreich. Am Gipfel gibt es ein kleines Bänkchen, auf dem man sich ausruhen kann - sofern es nicht komplett von Schnee bedeckt ist. Und dann heißt es: Aussicht genießen! Das geht übrigens auch bei diesen fünf Winter-Ausflügen im Allgäu.

Icon Vergrößern Morgenstimmung am Ornach. Foto: Leonie Küthmann Icon Schließen Schließen Morgenstimmung am Ornach. Foto: Leonie Küthmann

