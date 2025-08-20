Brenzlig wirds nur einmal: Unterwegs im Führungsfahrzeug beim Allgäu-Triathlon

Wer die Bilder von Kuhsteig und Kalvarienberg kennt, kann sich kaum vorstellen, wie leise der Allgäu-Triathlon manchmal ist. „Ich bin gerade mit 150 Menschen vom Parkplatz zur Wechselzone gelaufen und hätte eine Stecknadel fallen hören können“, sagt Markus Weeger. „Die Anspannung vor dem Rennstart ist immens.“ Der 33-Jährige hat eine besondere Aufgabe: Er steuert das Führungsfahrzeug auf der Radstrecke. Unser Autor hat ihn auf dem Beifahrersitz begleitet.

Lukas Herr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Triathlon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis