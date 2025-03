Bahn streicht Fernverkehrszüge von Hamburg nach Oberstdorf ab Herbst 2025 aus dem Fahrplan

Die Bahn nimmt die IC-Fernverkehrsanbindung zwischen Oberstdorf und Dortmund (IC 2012/2013) sowie zwischen Oberstdorf und Hamburg (IC 2084/2085) aus dem Fahrplan. Das bestätigte das Bayerische Staatsministerium auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer (Grüne). Politiker und Touristiker aus der Region hatten sich zuletzt auf kommunaler und Landesebene für den Erhalt des IC-Fernverkehrs eingesetzt und auf die Bedeutung der Verbindungen für den Tourismus in der Region hingewiesen.

Zwar fahren die Fernverkehrszüge nach den Stellwerk-Reparaturen seit 1. März wieder aus Dortmund und ab dem 22. März aus Norddeutschland ins Oberallgäu, doch schon im Sommer kommen die nächsten Einschränkungen. „Nach den Informationen der DB Fernverkehr AG fallen die IC-Züge 2012/2013 im Sommer 2025 und die IC-Züge 2084/2085 ab Oktober 2025 sowie im Jahr 2026 aus“, schreibt das Bayerische Verkehrsministerium ohne nähere zeitliche Angaben auf Anfrage der Grünen. Grund dafür seien Baumaßnahmen im deutschen Bahnnetz. Wie es nach 2026 weitergeht, ist offen.

Grüne: „Herber Rückschlag für den Schienenverkehr“

Für Christina Mader, Vorsitzende der Grünen Kreistagsfraktion, ist diese Nachricht ein herber Rückschlag für den Schienenverkehr in der Region: „Gerade in den für den Tourismus wichtigen Sommermonaten schränkt die Bahn den Betrieb massiv ein. Ab Herbst gibt es dann gar keine direkte IC-Verbindung mehr aus und nach Hamburg. Diese Ankündigungen können das schleichende Ende des Fernverkehrs im Oberallgäu bedeuten.“ Aus Maders Sicht passt das Vorgehen der Bahn nicht zu den Anforderungen der heutigen Zeit. „Alle sind sich einig, dass wir in Summe mehr Zugverbindungen brauchen und nicht weniger. Die CO2-Emissionen bei An- und Abreise machen selbst im Wintersport den Großteil der Gesamtbelastung aus. Wir müssen an die Ursache ran und endlich das Schienennetz ausbauen und elektrifizieren“, sagt die 42-Jährige auch an die Adresse der künftigen Bundesregierung gerichtet.

Schleichendes Ende des Fernverkehrs im Oberallgäu

Die Staatsregierung möchte sich aktiv dafür einsetzen, dass die bayerischen Regionen wie das Allgäu adäquat auch vom Fernverkehrsangebot profitieren, schreibt das Verkehrsministerium auf die Grünen-Anfrage, verweist jedoch auf die Zuständigkeit des Bundes für das Schienennetz. Gerade für den Fortbestand der IC-Züge 2012/2013 habe sich der Freistaat mit Nachdruck eingesetzt. Auch mit dem freiwilligen finanziellen Engagement der Staatsregierung zum Ausbau der Schieneninfrastruktur im Allgäu, wie beispielsweise beim barrierefreien Ausbau des Hauptbahnhofs Kempten oder bei den Planungen für die Elektrifizierung der Illertalbahn, mache der Freistaat die Bahninfrastruktur für das Fernverkehrsangebot der DB im Allgäu attraktiver.