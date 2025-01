Fünf wunderschöne Winter-Ausflüge in Balderschwang

Balderschwang ist Deutschlands höchstgelegene Gemeinde und ein beliebter Urlaubsort. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter kann man hier Einiges erleben. Unsere fünf Ausflugstipps für den Winter.

Wer Balderschwang (Oberallgäu) erreichen will, muss den Riedbergpass, Deutschlands höchstgelegene Passstraße, hinauffahren. Vor allem im Winter sollte man sich darauf aber entsprechend vorbereiten: Das Auto sollte mit Winterreifen ausgestattet sein, teilweise gilt auch Schneekettenpflicht. Aktuelle Informationen gibt es hier.

In Balderschwang, das auf 1044 Metern über dem Meeresspiegel liegt, gibt es zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten, von entspannt bis rasant.

Gemütlich, aber trotzdem mit wunderbarem Panorama, ist die Wanderung von Grasgehren zur Mittelalpe. Hierzu kann man entweder mit dem Auto oder mit dem Bus von Balderschwang nach Grasgehren fahren. Das dauert etwa 15 Minuten.

Start der Wanderung ist nicht oben am Parkplatz des Skigebiets, sondern unten an der Straße. Von dort läuft man einen breiten Weg entlang, der ab und an leicht nach oben und unten verläuft, aber größtenteils nur leicht ansteigt. Winterfestes Schuhwerk ist trotzdem Pflicht.

Hier begegnet man oft auch Skitourengehern, die auf dem Weg zum Riedberger Horn sind, oder Schneeschuhwanderern. Außerdem kann man bei der Wanderung den Blick auf die umliegenden Berge, etwa den Ifen mit seinem charakteristischen Gottesackerplateau, genießen. Bei schönem Wetter läuft man hier größtenteils in der Sonne, nur ab und an werfen Baumgruppen ein wenig Schatten auf die Strecke.

Je nach Grundkondition ist man zwischen 30 und 45 Minuten bis zur Mittelalpe unterwegs. Hier kann man sich mit warmen, deftigen oder süßen Speisen oder einer Brotzeit stärken.

Direkt in Balderschwang aus beginnt eine Winterwanderung, bei der man eine historische Besonderheit bewundern kann. Start ist an der Gäste-Information in Balderschwang, von dort geht es zur Alten Eibe. Sie wird als einer der ältesten Bäume Deutschlands gehandelt und soll mindestens 800, womöglich aber über 1500 Jahre alt sein.

Von dort zieht sich der Winterwanderweg gerade entlang der Bergflanke in Richtung des Ortsteils Gschwend. Am Berghotel Ifenblick überquert man die Straße und läuft auf der anderen Seite wieder zurück in Richtung Ortskern. Hier verläuft die Strecke entlang der Bolgenach, sodass man den Fluss in der Winterlandschaft bestaunen kann.

Insgesamt dauert die Tour etwa eineinhalb Stunden.

Wer es rasanter möchte, kann zum Rodeln oder Snowtubing gehen. Bei Letzterem saust man den Hang in einem Gummireifen hinunter, ähnlich wie in einer Reifenrutsche. Möglich ist das am Riedberger Horn, jeweils von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Pro Person kostet das Snowtubing 12 Euro.

Eine Rodelbahn gibt es am „Gschwend II“, Rodel kann man vor Ort gegen ein Pfand von 25 Euro ausleihen. Dafür muss man mindestens zehn Jahre alt sein. Eine Fahrt kostet 7 Euro für Lift und Rodel.

Ob die Bahnen geöffnet sind und weitere Details zu den Preisen, erfährt man auf der Website des Skigebiets.

Wer etwas Neues ausprobieren möchte, kann sich in Balderschwang am Eisstockschießen versuchen. Die Boden Eisstockbar liegt etwas außerhalb und ist nur zu Fuß zu erreichen. Vom Ortsteil Gschwend führt ein Wanderweg dorthin, je nach Fitness ist man etwa eine knappe Stunde im Winter unterwegs. Hier sollte man sich vorab anmelden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Balderschwang bietet auch für Langläuferinnen und Langläufer viele Optionen. Der Schwierigkeitsgrad der Loipen liegt bei „leicht“ - etwa die Dorfloipe - bis „mittel“ - beispielsweise die Grenzland-Loipe, die bis nach Hittisau in Österreich führt.

Für Einsteiger eignet sich die Dorfloipe, auf der man etwa eine halbe Stunde unterwegs ist. Sie ist 1,7 Kilometer lang.

Die Grenzland-Loipe hingegen ist etwas für Erfahrenere und Sportliche. Sie ist insgesamt über 40 Kilometer lang. Dauer: etwa sieben Stunden.

