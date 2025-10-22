Große Baustellen in Immenstadt: Das tut sich neben Aldi, am Kirchplatz und Kalvarienberg

Während der Wohnungsbau des Sozial-Wirtschaft-Werks (SWW) an der Siedlerstraße in vollem Gang ist, sind drei weitere Projekte in den Anfängen: Abrissbagger machen an der Sonthofener Straße ein Firmengelände zwischen Aldi und Autohaus Allgäu (Kreuter Medele Schäfer GmbH & Co. KG) platt.
Der Mercedes-Benz-Händler hat das Areal als Reservefläche gekauft. Dort entsteht nun ein neuer, 800 Quadratmeter großer dm-Drogeriemarkt, der im vierten Quartal 2026 fertig sein soll.
Stadt arbeitet mit Bauwerbern noch an den Durchführungsverträgen
Derweil zeugen von der abgerissenen Druckerei Eberl (Kirchplatz) nur noch große Haufen mit gebrochenem Ziegel und Beton (rechts). Dort liege noch kein endgültiger Bauantrag vor, sagt Bauamts-Chef Sebastian Wolf. Man arbeite am nötigen Durchführungsvertrag.
Auch für das Fany-Areal am Kalvarienberg ist der städtebauliche Vertrag, der viele Details wie den Ausschluss von Zweitwohnungen regelt, noch nicht in trockenen Tüchern. Die Bauherren hoffen, dass sich das bald ändert.
Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu
- Bürgermeister: Nico Sentner
- Fläche: 81,44 Quadratkilometer (km²)
- Bekannte Einrichtungen und Bauwerke: Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergwelt, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn
- Bekannte Feste und Veranstaltungen: Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht
- Parken: Die Stadtwerke Immenstadt betreiben die Tiefgaragen am Klostergarten und am Bahnhof. Beide Tiefgaragen verfügen über ausgewiesene Frauenparkplätze. In der Tiefgarage am Bahnhof gibt es zwei behindertengerechte Parkplätze, in der Tiefgarage Klostergarten einen.
- Bürgerparkkarte: Immenstädter Bürger können auch eine Jahreskarte kaufen, die dazu berechtigt, auf allen oberirdischen städtischen Parkflächen im Rahmen der jeweiligen Höchstparkdauer zu parken. Sie kostet für maximal zwei Fahrzeuge 80 Euro im Jahr.
- Homepage: www.stadt-immenstadt.de
