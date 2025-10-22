Große Baustellen in Immenstadt: Das tut sich neben Aldi, am Kirchplatz und Kalvarienberg

Während der Wohnungsbau des Sozial-Wirtschaft-Werks (SWW) an der Siedlerstraße in vollem Gang ist, sind drei weitere Projekte in den Anfängen: Abrissbagger machen an der Sonthofener Straße ein Firmengelände zwischen Aldi und Autohaus Allgäu (Kreuter Medele Schäfer GmbH & Co. KG) platt.

Der Mercedes-Benz-Händler hat das Areal als Reservefläche gekauft. Dort entsteht nun ein neuer, 800 Quadratmeter großer dm-Drogeriemarkt, der im vierten Quartal 2026 fertig sein soll.

Icon vergrößern Die Bagger leisten an der Sonthofener Straße ganze Arbeit. Foto: Ulrich Weigel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Bagger leisten an der Sonthofener Straße ganze Arbeit. Foto: Ulrich Weigel

Stadt arbeitet mit Bauwerbern noch an den Durchführungsverträgen

Derweil zeugen von der abgerissenen Druckerei Eberl (Kirchplatz) nur noch große Haufen mit gebrochenem Ziegel und Beton (rechts). Dort liege noch kein endgültiger Bauantrag vor, sagt Bauamts-Chef Sebastian Wolf. Man arbeite am nötigen Durchführungsvertrag.

Icon vergrößern Von der früheren Druckerei Eberl zeugen in Immenstadt nur noch Gesteinshaufen. Foto: Ulrich Weigel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Von der früheren Druckerei Eberl zeugen in Immenstadt nur noch Gesteinshaufen. Foto: Ulrich Weigel

Auch für das Fany-Areal am Kalvarienberg ist der städtebauliche Vertrag, der viele Details wie den Ausschluss von Zweitwohnungen regelt, noch nicht in trockenen Tüchern. Die Bauherren hoffen, dass sich das bald ändert.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Immenstadt im Allgäu

Bürgermeister : Nico Sentner

Fläche : 81,44 Quadratkilometer (km²)

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke : Allgäuer Bergbauernmuseum, Heimatmuseum Hofmühle, „Aquapark“ Inselsee, Alpsee Bergwelt, Kletterwald Bärenfalle, Mittagbahn

Bekannte Feste und Veranstaltungen : Viehscheid, Immenstädter Sommer, Allgäu Triathlon, Bühler Seeweihnacht

Parken : Die Stadtwerke Immenstadt betreiben die Tiefgaragen am Klostergarten und am Bahnhof. Beide Tiefgaragen verfügen über ausgewiesene Frauenparkplätze. In der Tiefgarage am Bahnhof gibt es zwei behindertengerechte Parkplätze, in der Tiefgarage Klostergarten einen.

Bürgerparkkarte : Immenstädter Bürger können auch eine Jahreskarte kaufen, die dazu berechtigt, auf allen oberirdischen städtischen Parkflächen im Rahmen der jeweiligen Höchstparkdauer zu parken. Sie kostet für maximal zwei Fahrzeuge 80 Euro im Jahr.

Homepage : www.stadt-immenstadt.de