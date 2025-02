Walser Bergbahnen wollen 200 Millionen Euro investieren

Mit Investitionen von 200 Millionen Euro will die Kleinwalsertaler Bergbahn AG (KBB) in den kommenden Jahren ihre Skigebiete modernisieren. Schon 2026 soll die in die Jahre gekommene Walmendingerhornbahn neu gebaut werden. Die Modernisierung der Kanzelwandbahn und ein neuer Beschneiungsteich am Fellhorn sollen in den Jahren 2029 und 2030 folgen. Um die Pläne zu realisieren, übernimmt die Gemeinde Mittelberg mit der Walser Raiffeisen Holding die Anteile von Allgäuer Überlandwerk (AÜW) und Energieversorgung Kleinwalsertal (EVK), die bisher mit 51 Prozent die Mehrheit der Anteile der KBB hielten. Jeder Eigentümer will sich künftig auf seine Kernaufgaben konzentrieren, erklären die alten und neuen Gesellschafter in einer Pressemitteilung – Gemeinde und Holding auf die Entwicklung der Bergbahnen, AÜW und EVK auf die Energiezukunft in der Region.

