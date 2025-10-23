Großes Wander-Abenteuer 143 Stunden, 560 Kilometer, 22.000 Höhenmeter: Wie eine Allgäuerin ihre Alpenüberquerung erlebte

In ihrer Alpenüberquerung erlebt Stefanie Götemann etliche Höhen und Tiefen. Die 40-Jährige ist so fasziniert, dass sie schon jetzt die nächsten Pläne schmiedet.