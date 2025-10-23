Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Anzeigenblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Immenstadt
Icon Pfeil nach unten

30 Tage, 143 Stunden, 560 Kilometer: Höhen und Tiefen einer faszinierenden Wanderung

Großes Wander-Abenteuer

143 Stunden, 560 Kilometer, 22.000 Höhenmeter: Wie eine Allgäuerin ihre Alpenüberquerung erlebte

In ihrer Alpenüberquerung erlebt Stefanie Götemann etliche Höhen und Tiefen. Die 40-Jährige ist so fasziniert, dass sie schon jetzt die nächsten Pläne schmiedet.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    • |
    Stefanie Götemann auf ihrer vierwöchigen Wanderung an Forcella de Zita Sud (Venetien im Dolomiti Bellunesi Nationalpark) auf 2400 Metern.
    Stefanie Götemann auf ihrer vierwöchigen Wanderung an Forcella de Zita Sud (Venetien im Dolomiti Bellunesi Nationalpark) auf 2400 Metern. Foto: Stefanie Götemann

    Zu Fuß von München nach Venedig. Schon als Stefanie Götemann 2022 einen Fernsehbeitrag über dieses Abenteuer sah, kam ihr die Idee, dass sie diese Form der Alpenüberquerung einmal selbst machen wolle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden