Breitachklamm schließt vorerst wieder

Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas hat ihre Pforten wieder verschlossen. Das gaben die Betreiber der Attraktion am Mittwochmorgen bekannt. Sie führen Sicherheitsbedenken als Grund an.

Auslöser für diese Bedenken sind allerdings keine baulichen Mängel oder Ähnliches. Das Wetter spielt derzeit nicht mit. Im Wortlaut schreiben die Betreiber: „Die Breitachklamm ist aufgrund der aktuellen Witterung sowie der Wetterprognosen kurzfristig aus Sicherheitsgründen geschlossen.“ Sie wollen auf der Homepage der Klamm informieren, sobald sich an der Situation wieder etwas ändert.

Gibt es aktuell Eiszapfen in der Breitachklamm?

Die Breitachklamm ist im Sommer und Winter ein beliebtes Ausflugsziel im Allgäu, auch von Reiseführern wie „Lonely Planet“ wird die Schlucht immer wieder empfohlen. Im Winter staunen Besucher vor allem über die riesigen Eiszapfen und -gebilde, die von und an den steinernen Wänden hängen. „Die im Sommer so bewegte, rauschende Breitachklamm ist zu einer bizarren, verzauberten, glitzernden Winterwelt erstarrt“, heißt es auf der Website. Wie das aussehen kann, haben wir in einem Video festgehalten. Die aktuell milden Temperaturen dürften den Eiszapfen-Skulpturen zu schaffen machen. Ob direkt nach der Wiederöffnung also die charakteristischen Eiszapfenmonster bestaunt werden können, bleibt fraglich.

Das kosten Tickets aktuell in der Breitachklamm

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen fünf und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den ganzen Tag.

Tickets kann man schon vorab online buchen.

Wanderung durch die Breitachklamm: Das sollten Besucher wissen

Dauer der Wanderung durch die Breitachklamm: etwa eine Stunde

Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung gehören zum Ausflug dazu

Länge: 2,2 Kilometer

Höhenmeter: 245 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.