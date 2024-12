Wann öffnet die Breitachklamm bei Oberstdorf wieder?

Die Breitachklamm bei Oberstdorf zählt zu den spektakulärsten Ausflugszielen in ganz Deutschland. Tausende Liter Wasser donnern durch metertiefe Schluchten und besonders beeindruckend ist ein Besuch im Winter - wenn meterlange Eis-Stalaktiten von rauen Felswänden der Klamm hängen. Doch dafür müssen die Voraussetzungen stimmen, sagt Betriebsleiter Dominik Fritz.

Macht die Breitachklamm am Wochenende auf?

Bis zur regulären Winter-Saison dauert es noch ein wenig (siehe unten). Derzeit ist die Klamm wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Und blieb es auch am letzten November-Wochenende. Eigentlich war für Samstag und Sonntag - 23. November bis 24. November - eine Sondereröffnung geplant. Durch die heftigen Schneefälle von Donnerstag auf Freitag und das Tauwetter war die Gefahr für Besucher aber zu groß, so Fritz am Freitagvormittag gegenüber unserer Redaktion.

Breitachklamm im Winter 2024/2025 - Öffnungszeiten

Für Urlauber und Tagesausflügler gibt es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Die Wintersaison der Breitachklamm soll laut Fritz am 21. Dezember beginnen. Dann gelten die Öffnungszeiten von 9 Uhr bis 16.30 Uhr.

Wann sind Eiszapfen in der Breitachklamm zu sehen?

Ein besonderer Anblick für Winter-Besucher der Klamm sind die meterhohen Eiszapfen, die sich in der tiefsten Felsenschlucht Europas bilden. Damit keine Enttäuschung ausbricht, sollten sich Ausflügler aber im Vorfeld informieren - denn die Eisgebilde brauchen naturgemäß Zeit zum Wachsen. Auf der Website der Klamm informieren die Betreiber im Winter immer dann, wenn kein Eis zu sehen ist.

Auch am Wetter könne man abschätzen, ob der Besuch der Breitachklamm besonders frostig-spektakulär wird, sagt Fritz. Es müsse mehrere Tage hintereinander unter 0 Grad gewesen sein, so Fritz. Regen sei sogar hinderlich - feucht genug ist es in der Klamm.

Breitachklamm Preis: So viel kostet ein Ticket aktuell

Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 7,50 Euro.

Kinder zwischen 5 und 15 Jahren zahlen 2,50 Euro pro Person.

Ein Parkticket kostet für Autofahrer 4 Euro für den ganzen Tag.

Wanderung: Wie lange dauert eine Tour durch die Breitachklamm?

Dauer Wanderung Breitachklamm: 1 Stunde

Länge: 2,2 km

Höhenmeter: 245 m

Schwierigkeitsgrad: leicht bis mittel.

Der Eingang ist an der Kasse Tal / P1 in Tiefenbach. Die Parkplätze sind kostenpflichtig.