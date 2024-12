Das macht die Bühler Seeweihnacht am Ufer des Alpsees so besonders

Die Bühler Seeweihnacht 2024 ist ein Weihnachtsmarkt mit Musik- und Kinderprogramm sowie stimmungsvoller Beleuchtung am Hafen in Bühl am Großen Alpsee, einem Stadtteil von Immenstadt. Entlang des Ufers gibt es am dritten Adventswochenende Marktstände mit traditioneller Handwerkskunst und Selbstgemachtem, musikalische Auftritte sowie Essensstände.

Im vergangenen Jahr waren 24 Buden an der Uferpromenade aufgebaut. An drei Tagen und Abenden erstrahlte die Promenade im vorweihnachtlichen Lichterglanz. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um die Bühler Seeweihnacht 2024.

Steckbrief: Die Bühler Seeweihnacht 2024

Name : Bühler Seeweihnacht

Ort : 87509 Immenstadt im Allgäu, am Bühler Hafen (Seestraße 10, Großer Alpsee)

Termin : von 13. bis 15.12.2024

Umfang : Hüttendorf, Händlermarkt, Live-Musik, Kinderprogramm, Essensstände.

Wann ist Bühler Seeweihnacht 2024?

Die Seeweihnacht in Bühl am Hafen und Alpseehaus in Immenstadt (Seestraße 10) findet am dritten Adventswochenende statt - 2024 bereits zum fünften Mal. Und zwar von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024. Die Öffnungszeiten:

Freitag, 13. Dezember : von 16 bis 22 Uhr

Samstag, 14. Dezember : von 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 15. Dezember : von 12 bis 18 Uhr

Was wird bei der Bühler Seeweihnacht geboten?

Besucherinnen und Besucher der Bühler Seeweihnacht erwartet entlang des Ufers Marktstände mit traditioneller Handwerkskunst und Selbstgemachtem sowie Essensstände. Hier gibt es unter anderem Flammkuchen, Kässpatzen, Glühmost, Glühwein, Früchtepunsch und Wurstsemmel zu kaufen. Dazu gibt es musikalische Auftritte, ein Lagerfeuer und Programm für Kinder.

Mädchen und Buben können bei dem Weihnachtsmarkt mit kleinem Hüttendorf am Großen Alpsee beispielsweise Schneelichter bauen oder Stockbrot bei einer Weihnachtsgeschichte ins Lagerfeuer halten.

Die Uferpromenade am Großen Alpsee leuchtet bei der Bühler Seeweihnacht. Foto: Christian Bischoff

Bühler Seeweihnacht: Das Programm auf einen Blick

Freitag, 13. Dezember 2024

16 und 18 Uhr: Stockbrot am Lagerfeuer

17 Uhr: Märchenstunde am Lagerfeuer

17 Uhr: Fackelwanderung für Familien

17.30 Uhr: Schneelichter bauen

18 Uhr: Vierercombo Eckarts

19.30 Uhr: Kalichör (Am Stand bei der Alten Schule)

20 Uhr: Weihnachtliche Blasmusik der Musikkapelle Bühl

Samstag, 14. Dezember 2024:

15 und 17 Uhr: Puppentheater Knuth spielt: Die Wunderblume

16 und 18 Uhr: Stockbrot am Lagerfeuer

16.30 Uhr: Schneelichter bauen

17.30 Uhr: Jumping Allgäu

18 Uhr: Fackelwanderung für Familien

18.30 Uhr: Alphornbläser

20 Uhr: Vierercombo Eckarts

Sonntag, 15. Dezember 2024:

13 Uhr: Deine Tanzschule: Kindertanzgruppe

14 Uhr: Alphornbläser

14 Uhr: Stockbrot am Lagerfeuer

15 Uhr: Die Engele kommen mit Geschenken

15.30 Uhr: Kinder-Fotoshooting mit den Engeln

16 Uhr: Thaler Jodler

Im Hüttendorf der Bühler Seeweihnacht gibt es Marktstände mit traditioneller Handwerkskunst und Selbstgemachtem sowie Essensstände. Foto: Christian Bischoff

In Immenstadt findet zudem am ersten Adventswochenende der Christkindlesmarkt auf dem Marien- und Klosterplatz statt.

Wie hoch ist der Eintritt zur Seeweihnacht in Bühl?

Der Eintritt zur Bühler Seeweihnacht ist an dem ganzen Wochenende kostenlos.

Wo gibt es Parkplätze in Bühl am Alpsee?

Die Besucherinnen und Besucher der Seeweihnacht können die öffentlichen Parkplätze rund um den Alpsee in Bühl und in Immenstadt nutzen - wie die Parkflächen am Naturparkzentrum Nagelfluhkette (Seestraße 10), an der Aach, auf dem Viehmarktplatz, in der Innenstadt oder die Parkhäuser am Bahnhof und am Klostergarten.

Wo gibt es öffentliche Toiletten am Alpsee in Bühl?

Öffentliche WC in Bühl am Alpsee gibt es etwa im Alpseehaus (Seestraße 10) oder an der Seepromenade.

Wie komme ich zur Seeweihnacht nach Bühl?

Besucherinnen und Besucher können mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln zur Bühler Seeweihnacht in Immenstadt kommen: Entweder mit dem Zug zum Bahnhof in Immenstadt (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn) - oder mit dem Bus (Auskunft über Bus-Anfahrt- und Abfahrtzeiten finden Sie bei der Mona).

Wo kann ich in Immenstadt übernachten?

Die Besucherinnen und Besucher der Bühler Seeweihnacht können in Immenstadt und den Stadtteilen Akams, Bühl, Eckarts, Diepolz, Rauhenzell und Stein übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Information Immenstadt unter Telefon +49 8323/998877 oder per E-Mail.

Die Seeweihnacht am Hafen des Großen Alpsees in Bühl ist gegenüber der Seebühne. Foto: Christian Bischoff

Wer veranstaltet die Seeweihnacht in Bühl am Alpsee?

Die Alpsee Immenstadt Tourismus (AIT) GmbH ist Veranstalter der Bühler Seeweihnacht.

