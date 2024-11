Das ist am Wochenende beim Immenstädter Christkindlesmarkt geboten

Immenstädter Christkindlesmarkt 2024: Am letzten November-Wochenende wandelt sich das „Städtle“ wieder zu einem großen Weihnachtsmarkt. Bei der traditionellen Veranstaltung werden zahlreiche Verkaufsstände den Marienplatz und den Klosterplatz säumen. Wir stellen vor, was dieses Jahr auf dem Christkindlesmarkt geboten ist.

Steckbrief: Das ist der Immenstädter Christkindlesmarkt 2024

Name: Immenstädter Christkindlesmarkt

Ort: Marienplatz, 87509 Immenstadt im Allgäu

Termin: 29.11.2024 bis 01.12.2024

Umfang: Großer Weihnachtsmarkt mit Imbissständen und Händlern

Wo in Immenstadt findet der Weihnachtsmarkt statt?

Die Immenstädter Altstadt wird bei dem Christkindlesmarkt nach Angaben der Veranstalter zu einem „Hüttendorf“. Die meisten der zahlreichen Stände befinden sich bei der traditionellen Veranstaltung rund um den Marienbrunnen auf dem zentralen Marienplatz. Aber auch in den Seitengassen und auf dem Klosterplatz können Besucherinnen und Besucher bummeln und durch die Angebote der Händler stöbern.

Wann hat der Immenstädter Christkindlesmarkt 2024 geöffnet?

Der Weihnachtsmarkt im „Städtle“ steigt vom Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, drei Tage lang. Hier die genauen Öffnungszeiten:

Am Freitag geht es um 16 Uhr los. Die Marktstände sollen gegen 22.30 Uhr schließen.

Am Samstag startet der Markt um 11 Uhr. Das Ende ist abermals für 22.30 Uhr vorgesehen.

Am Sonntag beginnt der Christkindlesmarkt um 12 Uhr. Schluss soll um 19 Uhr sein.

Icon Vergrößern 2023 gab es auf dem Weihnachtsmarkt in Immenstadt Adventskränze. Foto: Günter Jansen Icon Schließen Schließen 2023 gab es auf dem Weihnachtsmarkt in Immenstadt Adventskränze. Foto: Günter Jansen

Was ist auf dem Weihnachtsmarkt in Immenstadt geboten?

In den Buden auf dem Christkindlesmarkt werden nach Angaben der Organisatoren unter anderem handgefertigte Produkte aus Holz, Stoff und Wolle, Christbaumschmuck, Geschenkartikel und Bastelarbeiten angeboten.

Außerdem gibt es Imbissstände, die zum Beispiel Brätknödelsuppe, Krautspätzle, Raclette-Semmel, Glühwein und Feuerzangenbowle auf ihrer Karte haben.

Für Unterhaltung soll Live-Musik sorgen, unter anderem von Alphornbläsern und den Musikkapellen aus den Immenstädter Ortsteilen. Auch weihnachtlichen Gesang und Märchenerzählungen wird es geben.

An den Wochenendtagen bieten die Veranstalter ein Programm für Kinder. Am Samstag gibt es eine Bastelwerkstatt in der Schrannenhalle und ein Figurentheater auf dem Fidel-Schlund-Platz. Am Sonntag findet in der Schrannenhalle eine Geschichtenerzählung statt.

Icon Vergrößern Alphornbläser spielen beim Christkindlesmarkt auf dem Immenstädter Marienplatz. Foto: Günter Jansen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Alphornbläser spielen beim Christkindlesmarkt auf dem Immenstädter Marienplatz. Foto: Günter Jansen (Archivbild)

Wo kann ich nahe dem Immenstädter Christkindlesmarkt parken?

Wer mit dem Auto anreist, kann in den Tiefgaragen am Klosterplatz oder am Bahnhof parken (beide 200 Plätze). Weitere Möglichkeiten sind der Parkplatz an der Aach oder der Viehmarktplatz. Von allen genannten Möglichkeiten ist man innerhalb weniger Minuten zu Fuß beim Veranstaltungsort.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu dem Weihnachtsmarkt kommen möchte, fährt am besten zum Immenstädter Bahnhof. Von dort sind es fünf Minuten zu Fuß bis auf den Marienplatz. Der Bahnhof wird neben Zügen auch von zahlreichen Buslinien angesteuert.

Weitere Weihnachts- und Adventsmärkte 2024 im Allgäu

Der Christkindlesmarkt in Immenstadt ist nur einer von zahlreichen Weihnachtsmärkten, die 2024 im Allgäu steigen. In der Adventszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Märkte, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.