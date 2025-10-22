Kiwanisclub besucht Brauerei

Zu unserem Meeting trafen sich die interessierten Mitglieder dieses Mal in der Hirschbrauerei in Sonthofen. Die Brauerei, die seit 1859 der Familie Höß gehört und von Kilian Stückler geleitet wird, hat den Teilnehmern eine unterhaltsame Führung geboten. Er erklärte auf humorvolle Weise, wie Bier aus Malz, Wasser, Hopfen und Hefe hergestellt wird. Des Weiteren führte er durch den Brauprozess von der Verzuckerung bis zur Gärung und Reifung und erklärte die Unterschiede zwischen obergäriger und untergäriger Hefe. Die Führung wurde durch Kostproben aufgelockert und endete mit einem intensiven Dank an Herrn Stückler für die informative Präsentation. Anschließend traf man sich zum Meeting im Clublokal „Krone“ in Stein.

