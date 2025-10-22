Die Lädine geht in die Winterpause

Die Segelsaison auf dem Großen Alpsee ist vorbei. In den kommenden Tagen wird die Santa Maria Loreto, die Lädine des Historischen Alpsee-Seglervereins, aus dem Wasser geholt und ins Winterlager gebracht. Für die ehrenamtliche Mannschaft ist das nicht nur Routine, sondern auch Anlass, Bilanz zu ziehen. Die Zahlen des Jahres 2025 können sich sehen lassen, und schon jetzt laufen die Planungen für ein besonderes Jubiläum: 2026 feiert „Der Verein der Historischen Segler Alpsee Immenstadt“ (VHSAI) als Betreiber des Fahrgastsegelschiffs sein 25-jähriges Bestehen.

Die Santa Maria Loreto ist längst mehr als ein touristisches Angebot. Der Nachbau eines historischen Bodensee-Lastenseglers steht seit einem Vierteljahrhundert für regionales Handwerk, maritime Geschichte und bürgerschaftliches Engagement. Gebaut wurde sie im Jahr 2003 nach historischen Vorbildern. Seither wird sie vom VHSAI betrieben, gepflegt und weiterentwickelt. In der zurückliegenden Saison war die Lädine vom 15. Mai bis 30. September im Einsatz. Insgesamt absolvierte sie 349 Fahrten mit rund 5538 Passagieren.

Das Angebot reichte von Familienausflügen über Themenfahrten bis hin zu Sonderveranstaltungen. Besonders gefragt waren die „Piratenfahrten“ für Kinder ab sechs Jahren, die regelmäßig ausgebucht waren, und die standesamtlichen Trauungen an Bord. Neu im Programm waren in diesem Jahr die sogenannten „Sundowner-Fahrten“, bei denen Bier- und Weinverkostungen stattfanden. Sie richteten sich an Erwachsene, die den Alpsee am Abend erleben wollten. „Dieses Format hat sich sofort etabliert“, berichtet der erste Vereinsvorsitzende Michael Borutta.

Doch auch organisatorisch hat sich 2025 einiges getan. Im April wurde ein neuer Vorstand gewählt, im Mai die Lädine nach der vorgeschriebenen TÜV-Abnahme wieder zu Wasser gelassen. Kurz vor Saisonende haben zwei neue Schiffsführer ihre Lizenz erhalten und verstärken ab sofort das Team. Der Verein zählt aktuell rund 150 Mitglieder, von denen 25 regelmäßig aktiv mitarbeiten – ob als Skipper, Techniker oder bei der Wartung des Holzschiffs.

Die Instandhaltung bleibt eine Herausforderung. Holz, Takelage und Segel erfordern ständige Pflege, ebenso die Technik an Bord. „Die Lädine ist kein Museumsschiff, sondern ein funktionierendes Fahrgastschiff mit allen sicherheitsrelevanten Anforderungen“, betont der zweite Vereinsvorsitzende Kai Rebbert.

Mit dem Ende der Saison kehrt nun Ruhe am Vereinssteg ein. Noch einmal werden die Masten kontrolliert, die Segel gerefft, das Holz geölt. Im Winterlager stehen dann Wartungsarbeiten an, bevor die Vorbereitungen für die Jubiläumssaison 2026 beginnen.

