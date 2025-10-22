Kiwanisclub wählt neu

Das Oktober-Meeting des Kiwanisclubs Oberallgäu ist traditionell ein feierlicher Anlass, bei dem die bisherigen Vorstandsmitglieder verabschiedet und die neuen Amtsträger offiziell begrüßt und in ihre Funktionen eingeführt werden. In diesem Jahr gestaltete sich die Übergabe besonders unkompliziert, da drei Mitglieder des bisherigen Vorstands auch weiterhin ihre Aufgaben wahrnehmen werden.

Einzig unser langjähriger Kassier Franz Specht hat sich aus gesundheitlichen Gründen dazu entschlossen, nicht erneut zu kandidieren, sodass ein Nachfolger für ihn gefunden werden musste. Präsident Wolfgang Riedel sprach Franz Specht seinen herzlichen Dank aus und würdigte dessen präzise und gewissenhafte Führung der Clubkasse sowie das große Engagement im Vorstandsteam.

Im Anschluss wurde Harmut Neubert als neuer Verantwortlicher für die Finanzen im Club willkommen geheißen. Dem neuen Kassier wurde eine erfolgreiche und angenehme Amtszeit gewünscht. Aufgrund seiner Erfahrung als ehemaliger Präsident bringt Harmut Neubert bereits umfassende Vorstandserfahrung mit und ist den Mitgliedern bestens bekannt.

Die weiteren Vorstandsmitglieder, unter ihnen auch Harmut Neubert, wurden bereits bei der Jahreshauptversammlung im März offiziell in ihren Ämtern bestätigt. Im Rahmen des Meetings erfolgte nun die erneute Vorstellung und Amtseinführung des Vorstandsteams.

