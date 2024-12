Da war was los: Beim traditionellen Nikolausmarkt der Allgäu Keramik in Altstädten standen die Besucher dicht gedrängt um die Buden im Freien und schauten sich in den Räumen der Allgäu Keramik um, um das ein oder andere Geschenk zu ergattern. Kinder durften in der Pferdekutsche Kutsche mitfahren und Keramiken bemalen. Frische Waffeln schmeckten Groß und Klein.

