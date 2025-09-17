50 Jahre Fellhornbahn: Sie brachte schon Millionen auf den Berg

36 Kilometer Pisten im Winter, ein Blumenberg im Sommer – Die Fellhornbahn bei Oberstdorf ist seit ihrem Bau ein Zugpferd für den Tourismus in der Region. Bei Skifahrern und Wanderern ist die Seilbahn beliebt, bei Naturschützern seit dem Bau der ersten Anlagen umstritten. Jetzt feiert die Bergbahn ihr 50-jähriges Bestehen – und zugleich die im Sommer abgeschlossene Modernisierung.

Die Erschließung des Fellhorn- und Kanzelwandgebiets hatte bereits 1955 begonnen, als die Kanzelwandbahn von Riezlern aus gebaut wurde. Am 15. Februar 1974 wurde die Fellhornbahn eingeweiht und im Laufe des Sommers die Terrasse an der Gipfelstation errichtet. Die erste Sektion bis zur Mittelstation war schon 1973 erstmals in Betrieb gegangen. Gegen die Erschließung des als Blumenberg bekannten Fellhorns (2037 Meter) sprachen sich vor allem Naturschützer aus. Die Argumentation der Gegner stützte sich unter anderem auf ein wissenschaftliches Gutachten, wonach „im Falle eines Bergbahnbaus die völlige Zerstörung der Pflanzenformation in einem der schönsten und wertvollsten Gebiete Deutschlands“ prognostiziert wurde. Bis Anfang Oktober 1971 die Baugenehmigung erteilt wurde, hatten sich zahlreiche Gremien mit dem Projekt befasst.

3000 Passagiere pro Stunde auf den Berg

In den fünf Jahrzehnten seit der Eröffnung hat die Fellhornbahn Millionen Ausflügler, Bergwanderer und Skifahrer vom Stillachtal auf fast 2000 Meter Höhe befördert und sich zu einer „Lokomotive für die Region“ entwickelt, wie sie der langjährige Geschäftsführer Augustin Kröll einmal im Gespräch mit unserer Redaktion bezeichnete. Das Fellhorn-/Kanzelwandgebiet ist heute der größte Skiraum in der Region. In Spitzenzeiten im Winter - wenn alle Anlagen in Betrieb sind - werden bis zu 3000 Passagiere pro Stunde auf den Berg befördert.

Die alten Schlepplifte wurden sukzessive durch moderne Sesselbahnen ersetzt. Wichtige Meilensteine waren der Zusammenschluss mit der Kanzelwand, der Bau der Scheidtobelbahn, der Möserbahn und die Sechser-Sesselbahn See-Eck. In der Saison 2006/2007 gingen die Achter-Kabinen der Fellhornbahn II in den Betrieb. 2016 wurde der letzte Schlepplift im Gebiet durch die Sechser-Sessel der „Bierenwangbahn“ ersetzt.

Im Sommer wurde die Modernisierung der Fellhornbahn I abgeschlossen, im August starteten die neuen Großkabinen in den Sommerbetrieb. Die Verbesserung der technischen Infrastruktur nannte Geschäftsführer Johannes Krieg bei der jüngsten Hauptversammlung als entscheidenden Faktor für die Zukunft: „Unsere Investitionen in moderne Beschneiungsanlagen, Lawinensicherung und Infrastruktur haben dazu beigetragen, wetter-resilient, effizient und nachhaltig zu arbeiten.“