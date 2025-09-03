Icon Menü
Flächennutzungsplan Immenstadt: Neue Gebiete für Wohnbau und Gewerbe

Platz für Häuser und Autos

Immenstadt ändert Flächennutzungsplan: Das gilt für Wohnbau, Tourismus und Infrastruktur

Das sind die neuen Pläne: Die Stadt weist Wohnbauflächen in Bühl am Alpsee und in Stein aus. Was sich in Immenstadt noch ändern soll.
Von Ulrich Weigel
    Immenstadt ändert den Flächennutzungsplan und weist unter anderem Platz für Wohnbau, Parkplätze und Tourismus aus. Einiges ändert sich im Bereich zwischen dem Kleinen und dem Großen Alpsee
    Immenstadt ändert den Flächennutzungsplan und weist unter anderem Platz für Wohnbau, Parkplätze und Tourismus aus. Einiges ändert sich im Bereich zwischen dem Kleinen und dem Großen Alpsee Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

    Es ist ein Masterplan für die Entwicklung Immenstadts im Laufe von etwa 15 bis 20 Jahren. Ein Flächennutzungsplan (FNP) legt fest, wo neue Wohngebiete entstehen könnten, wo Platz für Gewerbe, Landwirtschaft oder Parkplätze denkbar ist. Für mehrere Teilbereiche in Bühl am Alpsee und in Stein hat der Stadtrat Änderungen der angedachten Nutzungen beschlossen. Nun ist es am Landratsamt Oberallgäu, die dort eingereichten Pläne zu genehmigen.

