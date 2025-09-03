Immenstadt ändert Flächennutzungsplan: Das gilt für Wohnbau, Tourismus und Infrastruktur

Es ist ein Masterplan für die Entwicklung Immenstadts im Laufe von etwa 15 bis 20 Jahren. Ein Flächennutzungsplan (FNP) legt fest, wo neue Wohngebiete entstehen könnten, wo Platz für Gewerbe, Landwirtschaft oder Parkplätze denkbar ist. Für mehrere Teilbereiche in Bühl am Alpsee und in Stein hat der Stadtrat Änderungen der angedachten Nutzungen beschlossen. Nun ist es am Landratsamt Oberallgäu, die dort eingereichten Pläne zu genehmigen.
Platz für Häuser und Autos
