Zu diesem malerischen Allgäuer See führen wunderschöne Winterwanderungen

Es ist Winter im Allgäu - die perfekte Gelegenheit, die Region bei Winterwanderungen neu zu erleben. Diese Winterwanderung führt von einem der bekanntesten Ferienorte zu einem wunderschönen See, der auch im Winter ein beliebtes Foto-Motiv ist.

Winterwanderung von Oberstdorf zum Freibergsee

Strecke : Von Oberstdorf zum Freibergsee

Dauer : etwa dreieinhalb Stunden

Start der ersten Variante, die die Touristinformation Oberstdorf vorschlägt, ist in Oberstdorf, der südlichsten Gemeinde Deutschlands. Den Startpunkt kann man individuell auswählen, je nachdem, wie man nach Oberstdorf anreist. Parken kann man beispielsweise am P2 Parkplatz oder - wenn man vom südlichen Ortsrand läuft, an der Oybele Halle oder an der Nebelhornbahn.

Startet man am westlichen Ortsrand läuft man zunächst in Richtung Waldesruh und dann auf den Bergkristall- und Edmund-Probst-Weg. Unterwegs kommt man am Berggasthof Bergkristall vorbei und kann dort einkehren.

Nach etwa eineinhalb Stunden erreicht man den Freibergsee, der Deutschlands höchstgelegener Badesee ist. Er besticht im Winter vor allem durch die idyllische Umgebung. Der tiefblaue oder sogar gefrorene See, umringt von Bäumen, und vor Bergkulisse, ist immer wieder ein beliebtes Fotomotiv.

Zurück kann man den gleichen Weg wählen oder über den unteren Renksteg und entlang der Stillach laufen. Die ausführliche Tourenbeschreibung samt Karte gibt es hier.

Rundweg um den Freibergsee im Winter

Strecke : Rundwanderweg um den See

Dauer : etwa eine Stunde

Wer die Winterwanderung abkürzen will und lediglich den Spaziergang um den See machen möchte, kann mit dem Bus zur Haltestelle Renksteg fahren. Von dort ist man etwa eineinhalb Stunden unterwegs, wenn man den See umrunden möchte.

Winterwanderung: Von der Söllereck-Talstation zum Freibergsee

Strecke : Von der Söllereck-Talstation zum Freibergsee

Dauer : etwa eine Stunde und 15 Minuten (einfach)

Alternativ kann man auch vom Söllereck zum Freibergsee wandern, ebenfalls über den Edmund-Probst-Weg. Start ist an der Talstation. Durch Bergwälder wandert man vorbei am Freibergsee und zur Heini-Klopfer-Schanze. Insgesamt dauert die Wanderung von der Bahn bis zur Schanze etwa eine Stunde und 15 Minuten.

Icon Vergrößern Der Freibergsee im Winter. Foto: Westend61, Imago Images Icon Schließen Schließen Der Freibergsee im Winter. Foto: Westend61, Imago Images

Winterwanderung: Von der Söllereck-Bergstation zum Freibergsee

Strecke : Von der Söllereck-Bergstation über den Freibergsee zur Talstation

Dauer : etwa drei Stunden

Wer länger unterwegs sein möchte, kann an der Bergstation starten und von dort den „Rundwanderweg Freibergsee“ laufen. Vorbei am Freibergsee geht es zum Gasthaus Hochleite. Von dort kann man über den Edmund-Probst-Weg zurück zur Talstation laufen. Dauer: etwa drei Stunden.

