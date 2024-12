Seltenes Wetterphänomen: Das steckte hinter den Lichtsäulen über Oberstdorf

Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.2024) waren bunte Lichtsäulen über Oberstdorf zu sehen. Dabei handelt es sich um sogenannte „Halo-Erscheinungen“. Constanze Heintz, die diese entdeckt und fotografiert hat, schreibt dazu an unsere Redaktion: „Nachdem ich zuerst ganz kurz an UFOs gedacht hatte, fiel mir zum Glück dieses meteorologische Phänomen wieder ein.“

Halo-Erscheinung in Oberstdorf: Das steckt dahinter

Laut „Wetter Online“ entstehen diese Lichteffekte am Himmel üblicherweise wenn es sehr kalt ist. Die Eiskristalle in der Luft reflektierten also die Lichter der Straßenlaternen und schufen so die leuchtenden Säulen über Oberstdorf.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) definiert Halos als „eine Gruppe optischer Erscheinungen (...), die durch Reflexion (Spiegelung) und Refraktion (Brechung) von Licht an in der Luft schwebenden Eiskristallen entstehen“. Der Begriff ist griechisch und bedeutet auf Deutsch so viel wie Scheibe. Dennoch können Halos in Form von Ringen, Bögen, Flecken oder Säulen - wie an Weihnachten in Oberstdorf - erscheinen.

Fotografin Constanze Heintz hat diese Lichtsäulen über Oberstdorf entdeckt. Foto: Constanze Heintz

Perfekte Bedingungen boten sich auch dem Fotografen Bastian Werner im Jahr 2023 an der Kirche St. Coloman in Schwangau. Der Eisnebel sorgte für eine besondere Halo-Reflektion. Das Foto wurde damals von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA und der Michigan Technological University zum Astronomie-Foto des Tages gewählt.

Besondere Wetterphänomene im Allgäu

Im Allgäu lassen sich immer wieder besondere Wetterphänomene am Himmel beobachten. Im Mai sowie im Oktober konnte man nachts Polarlichter entdecken. Im Oktober flog ein Komet über die Region und war mehrere Tage lang mit bloßem Auge erkennbar.

Doch nicht nur das Wetter, auch die Technik im Weltall sorgt für überraschende Beobachtungen am Nachthimmel. Im August trat ein Satellit der Firma „Starlink“ über Süddeutschland in die Erdatmosphäre ein. Den leuchtenden Feuerschweif, den er am Himmel hinterlassen hat, konnte man auch im Allgäu sehen.