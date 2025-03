Worauf achten Oberallgäuer Betriebe bei der Einstellung von Auszubildenden?

Konzentriert flechtet Anna die Haare einer Friseurpuppe. Dafür legt sie eine Strähne unter die andere. Immer und immer wieder. „Man merkt schnell, wenn jemand Talent in dem Gebiet hat“, sagt Gerald Ostermann mit Blick auf die Arbeit der Realschülerin. „Für den Beruf ist die Fingerfertigkeit eine wichtige Eigenschaft.“ Er ist in der Berufsschule in Immenstadt, um Jugendlichen das Friseurhandwerk nahezubringen, genauso wie acht weitere Gewerke. Und die 15-Jährige ist nicht die Einzige, die dieses Angebot nutzt.

