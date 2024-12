Mit einem großen Ski-Opening starteten die Bergbahnen Hindelang-Oberjoch am Wochenende in die Skisaison. So waren am Samstag Frühschoppen, die Eröffnung einer Videorennstrecke am Iseler sowie ab nachmittags eine Après-Ski-Party mit der Musikgruppe „Lamas“ angesagt. Wegen des starken Schneefalls musste die Party allerdings in die Sport-Alp verlegt werden.

Franz Summerer