Das ist 2024 auf dem Klausenmarkt in Sonthofen geplant

Rund um das große Klausentreiben in Sonthofen an den Abenden des 5. und 6. Dezember findet in der Oberallgäuer Kreisstadt 2024 wieder der Klausenmarkt statt. Fünf Tage lang wandelt sich der Obere Markt laut den Organisatoren in ein „Weihnachtsdorf“. Hier stellen wir den Weihnachtsmarkt vor.

Steckbrief: Das ist der Sonthofer Klausenmarkt 2024

Name: Sonthofer Klausenmarkt

Ort: Oberer Markt Sonthofen (Promenadestraße 1, 87527 Sonthofen)

Termin: 04.12.2024 bis 08.12.2024

Umfang: Großer Weihnachtsmarkt mit Klausentreiben

Wo in Sonthofen ist der Klausenmarkt?

Der Sonthofer Klausenmarkt wird - wie bereits in den Vorjahren - auf dem Oberen Markt stattfinden. Auf dem Platz in Sonthofens Innenstadt findet in der Regel samstags ein Wochenmarkt statt.

Wann findet der Sonthofer Klausenmarkt statt?

Fünf Tage lang locken zahlreiche Stände die Besucherinnen und Besucher Anfang Dezember ins Sonthofer Zentrum. Hier die genauen Öffnungszeiten des Klausenmarktes nach den Angaben der Veranstalter:

Mittwoch, 4. Dezember: von 17 bis 22 Uhr

Donnerstag, 5. Dezember: von 17 Uhr 22 Uhr

Freitag, 6. Dezember: von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 7. Dezember: von 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: von 11 bis 17 Uhr

Was ist 2024 beim Sonthofer Klausenmarkt geboten?

Bekanntlich ist auf dem Sonthofer Weihnachtsmarkt ein Heißgetränk besonders beliebt: die Feuerzangenbowle. Des Weiteren locken die Veranstalter mit Glühwein, Punsch und „kleinen Leckereien“ auf den Klausenmarkt. Umrahmt soll all das von musikalischen Weihnachtsklängen werden.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von der Arbeitsgemeinschaft Sonthofer Jugendverbände (ASJ).

Wann finden Bärbele- und Klausentreiben in Sonthofen statt?

Wenn der Klausenmarkt steigt, wird es auch drumherum einiges an Programm geben. Am ersten Tag des Weihnachtsmarkts findet ab 19 Uhr das Bärbeletreiben in der Sonthofer Fußgängerzone statt. Am Donnerstag- und Freitagabend ziehen dann Krampusse beim Klausen- und Kesseltreiben durch die Innenstadt. Zum Abschluss am Sonntag wird es um 10 Uhr einen Ballonstart bei der Markthalle geben.

Klausenmarkt Sonthofen: Wo kann ich parken?

Wer mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in Sonthofen anreist, kann in der Marktanger-Tiefgarage (480 Plätze), bei der Hirschbräu-Brauerei (90 Plätze) oder am Alemannenplatz (48 Plätze) nahe der Veranstaltung parken.

Vom Bahnhof in Sonthofen braucht man zu Fuß zehn Minuten zum Veranstaltungsort.

