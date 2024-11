Dieser familiäre Weihnachtsmarkt bei Oberstdorf öffnet am Wochenende

Im Sommer ist er ein beliebtes Ausflugsziel, im November Schauplatz eines kleinen Weihnachtsmarkts: der Berggasthof Bergkristall südwestlich von Oberstdorf. Vor eindrucksvollem Bergpanorama findet dort einer der ersten Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu statt. Wir stellen die Veranstaltung vor.

Steckbrief: Das ist der Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall 2024

Name: Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall

Ort: Höllwiesenweg 1, 87561 Oberstdorf

Termin: 23.11.2024 und 24.11.2024

Umfang: Kleiner Weihnachtsmarkt mit Märchenerzählerin, handgemachten Dingen und Kinderprogramm

Wann findet der Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall bei Oberstdorf statt?

Der kleine Weihnachtsmarkt bei dem Oberstdorfer Gasthof und Ausflugsziel steigt am Samstag, 23. November, und Sonntag, 24. November von 11 bis 18 Uhr.

Was ist bei dem kleinen Weihnachtsmarkt bei Oberstdorf geboten?

Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung werden an beiden Tagen von 13 bis 15 Uhr von der Märchenerzählerin Julia Krusch unterhalten. Zudem gibt es laut den Organisatoren vom Berggasthof Bergkristall ein „buntes Kinderprogramm“. Außerdem Teil des Weihnachtsmarkts: der Verkauf von Glühwein, Leckereien und handgemachten Dingen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall?

Der Veranstaltungsort liegt dreieinhalb Kilometer vom Oberstdorfer Ortskern entfernt - also etwa eine knappe Stunde zu Fuß.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit der Buslinie 1 vom Busbahnhof in Oberstdorf zur Haltestelle bei der Söllereckbahn zu fahren. Von dort ist es noch ein guter Kilometer Strecke zum Berggasthof Bergkristall.

Wer mit dem Auto anreist, kann sein Fahrzeug auf den Parkplätzen bei der Söllereckbahn abstellen.

Weihnachtsmärkte 2024 im Allgäu

Der Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall ist einer der Ersten, der 2024 im Allgäu steigt. In der Adventszeit gibt es in der Region wieder viele weitere Veranstaltungen, die Besucherinnen und Besucher mit Glühwein und weihnachtlicher Musik locken. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region.