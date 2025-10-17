Icon Menü
Kleinkunstverein „Klick“: Das Allgäuer Quartett „Hindervier“ geht in Immenstadt musikalisch neue Wege

Kleinkunstverein „Klick“

Mut zu emotionsgeladenen Songs: „Hindervier“ geht in Immenstadt musikalisch neue Wege

Das Allgäuer Quartett „Hindervier“ stellt sich beim Immenstädter Kleinkunstverein „Klick“ im Union-Filmtheater mit „Lieblingsliedern“ von einer neuen Seite vor.
Von Christoph Pfister
    Handgemachte Musik „mit Haltung und Botschaft“: "Hindervier" präsentieren im Immenstädter Union-Filmtheater ihre "Lieblingslieder". Foto: Christoph Pfister

    „Layla“ darf ihr Etablissement nicht verlassen, das (Oberkrainer) Baritonhorn ein paar Takte nur blasen, die Lederhosen bleiben im Schrank. Was ist bloß los mit „Hindervier“? Börnie, Michi, Manni und Mikel hupfen nicht auf der Bühne eines Festzelts, heizen keine Party ein. Sitzen „brav“, lesen Noten, konzentriert, wirken angespannt. Weit und breit keine Helene Fischer als Push, Garant für Applaus. „Hindervier“ heute im Wortsinn. Statt Schlager stehen „Lieblingslieder“ auf dem Programm. Songs, die sie mögen, keine Titel, die das Partyvolk fordert. Erster Auftritt in einem Filmtheater, bei Kleinkunst in 35 wilden Jahren Karriere. Spannend jenseits wie diesseits des Union-Podiums. Besondere Atmosphäre. Ansteckende Begeisterung. Sie herrschen bei dieser Veranstaltung des Immenstädter Kleinkunstvereins „Klick“.

