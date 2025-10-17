Mut zu emotionsgeladenen Songs: „Hindervier“ geht in Immenstadt musikalisch neue Wege

„Layla“ darf ihr Etablissement nicht verlassen, das (Oberkrainer) Baritonhorn ein paar Takte nur blasen, die Lederhosen bleiben im Schrank. Was ist bloß los mit „Hindervier“? Börnie, Michi, Manni und Mikel hupfen nicht auf der Bühne eines Festzelts, heizen keine Party ein. Sitzen „brav“, lesen Noten, konzentriert, wirken angespannt. Weit und breit keine Helene Fischer als Push, Garant für Applaus. „Hindervier“ heute im Wortsinn. Statt Schlager stehen „Lieblingslieder“ auf dem Programm. Songs, die sie mögen, keine Titel, die das Partyvolk fordert. Erster Auftritt in einem Filmtheater, bei Kleinkunst in 35 wilden Jahren Karriere. Spannend jenseits wie diesseits des Union-Podiums. Besondere Atmosphäre. Ansteckende Begeisterung. Sie herrschen bei dieser Veranstaltung des Immenstädter Kleinkunstvereins „Klick“.

