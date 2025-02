Bestes Winter-Wetter am Wochenende: Fünf Ausflüge im Kleinwalsertal

Offiziell gehört es zu Österreich, erreichbar ist es aber mit dem Auto nur über das Allgäu: Das Kleinwalsertal ist eine Vorarlberger Exklave und ein beliebtes Ausflugziel, auch vom Allgäu aus. Wir geben fünf Tipps, was man vor Ort im Winter unternehmen kann.

Winterwanderung vom Söllereck ins Kleinwalsertal

Etwa 30 Minuten fährt man vom Oberallgäu ins Kleinwalsertal, beispielsweise von Sonthofen nach Riezlern. Wer die Grenzen zu Fuß überschreiten will, kann dies bei einer Winterwanderung erleben. Start ist am Söllereck nahe Oberstdorf, dort kann man parken und mit der Bergbahn nach oben fahren. An der Bergstation des Söllereck startet der Winterwanderweg „Höhengenuss“, der nach Riezlern im Kleinwalsertal führt.

Mit Blick auf die Walser Berge ist man etwa zwei Stunden lang unterwegs und hat dabei mehrere Möglichkeiten, unterwegs einzukehren. Ist man in Riezlern angekommen, kann man mit dem Walserbus, der etwa alle 20 Minuten fährt, wieder an die Talstation der Söllereckbahn fahren. Ob der Weg geöffnet und präpariert ist, erfährt man tagesaktuell in unserem Bergsportbericht.

Icon Vergrößern Die Winterwanderung führt nach Riezlern, hier im Luftbild zu sehen. Foto: Alexander Rochau, Imago Images Icon Schließen Schließen Die Winterwanderung führt nach Riezlern, hier im Luftbild zu sehen. Foto: Alexander Rochau, Imago Images

Fünf weitere Winter-Ausflüge mit guter Aussicht finden Sie hier.

Winterwanderung zur Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal

Eine weitere Winterwanderung liegt komplett im Kleinwalsertal, startet aber an der Talstation eines Bergs, den auch die Allgäuerinnen und Allgäuer gut kennen: den Ifen. Ziel der Winterwanderung ist die Schwarzwasserhütte, die laut Website auch von Ende Dezember bis Ende März geöffnet hat. Die Tour führt vorbei am Herzsee. Der künstlich angelegte Beschneiungsteich heißt so aufgrund seiner Form.

Icon Vergrößern Die Tour zur Schwarzwasserhütte bietet einen wunderschönen Blick auf den Ifen. Foto: Frank Bienewald, Imago Images Icon Schließen Schließen Die Tour zur Schwarzwasserhütte bietet einen wunderschönen Blick auf den Ifen. Foto: Frank Bienewald, Imago Images

Danach geht es entlang des Schwarzwasserbachs in Richtung der Alpe zur Melköde. Während der Weg bis dahin recht eben war, wird es nun steiler. Nach etwa zweieinhalb Stunden hat man die Schwarzwasserhütte erreicht.

Im Kleinwalsertal kann man in den Skigebieten Ifen, Kanzelwandbahn, Walmendingerhorn und Heuberg Ski fahren. Wer sich nachts auf die Piste wagen will, hat die Gelegenheit am Kesslerlift in Riezlern. Hier wird je nach Schneelage jeden Mittwoch von 19 bis 21 Uhr bei Flutlicht die Piste geöffnet. Wo man außerdem im Allgäu Nacht-Skifahren kann, lesen Sie hier.

Langlaufen im Kleinwalsertal: Diese Loipen gibt es

Im Kleinwalsertal kommen auch Langlauf-Fans auf ihre Kosten. Diese Loipen gibt es laut Kleinwalsertal Tourismus:

Schwendeloipe (11,6 Kilometer)

Schwarzwasserloipe (16,9 Kilometer)

Steinbockloipe (14,2 Kilometer)

Neben kürzeren Runden wie die Übungsrunde nahe des Sportplatzes in Au (1,2 Kilometer) oder der Bergblick-Runde nahe Schwende (0,7 Kilometer) gibt es auch längere Strecken wie die Küren-Wäldele-Runde (7,6 Kilometer) und die Hörnlepass-Runde (7,7 Kilometer).

Ausflüge mit Kindern im Kleinwalsertal: Rodelbahn in Mittelberg

Alle, die mit Kindern unterwegs sind, können sich auf den Weg zu einem der Rodelhänge machen. In Mittelberg beispielsweise muss man den Schlitten gar nicht nach oben ziehen - das erledigt der Zauberteppich. Die Rodelbahn „Schützabüal“ liegt hinter der Kirche in Mittelberg und ist auch von der Bahn am Walmendinger Horn aus erreichbar. Etwa 110 Meter rodelt man den Hang hinab, dann geht es mit dem Zauberteppich wieder nach oben. Parken kann man an der Talstation der Bahn. Ebenfalls schön für Kinder: ein Ausflug zum Eisplatz in Riezlern. „Bei guter Witterung ist der Eislaufplatz täglich von 14 Uhr bis 18 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 20 Uhr geöffnet“, heißt es auf der Seite der Tourist-Information Kleinwalsertal. Wer das Eislaufen erst einmal ausprobieren will, kann vor Ort Schlittschuhe ausleihen.

Wer im Kleinwalsertal Urlaub macht, kann sich außerdem zahlreiche Allgäuer Ausflugsziele anschauen, die nicht weit von der Vorarlberger Exklave entfernt sind - beispielsweise die Breitachklamm oder weitere Ausflugsziele rund um Oberstdorf.

Icon Vergrößern Beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf am letzten Tag des Jahres 2024. Foto: Frank Tischhart Icon Schließen Schließen Beeindruckende Breitachklamm bei Oberstdorf am letzten Tag des Jahres 2024. Foto: Frank Tischhart