Kulturgemeinde Oberstdorf Im Bann eines anstrengenden Stars: Theaterstück würdigt in Oberstdorf legendäres Komikerduo

Ganz nah an Karl Valentin und Liesl Karlstadt: Heike Feist und Andreas Nickl erinnern mit „Des wird doch eh nix“ in Oberstdorf hintersinnig an die Humoristen.