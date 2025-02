Jugendliche Mädchen schlagen mit Stock auf Zehnjährige ein

In Immenstadt ist eine Zehnjährige auf dem Nachhauseweg von der Schule von einer Gruppe von Mädchen attackiert worden. Laut Polizei war die Schülerin in einem Park in der Innenstadt unterwegs. Zwei Mädchen aus der angreifenden Gruppe sollen die Zehnjährige festgehalten und mehrmals mit einem Stock geschlagen haben. Letztlich gelang es der Angegriffenen, zu fliehen.

Mädchen-Gruppe attackiert Zehnjährige in Immenstadt - Polizei sucht Zeugen

Ersten Beschreibungen zufolge dürften die Mädchen aus der Gruppe etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Immenstädter Polizei unter Telefon 08323/96100 entgegen.