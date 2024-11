Dieser Allgäuer Berg ist ideal für einen Ausflug mit der Familie - auch im Winter

Die Eltern wollen die Ruhe beim Wandern genießen, die Kinder suchen Abwechslung. Und alle möchten einkehren nach einigen Stunden an der frischen Luft. Bei Ausflügen in die Berge mit der ganzen Familie ist es nicht immer einfach, dass alle auf ihre Kosten kommen.

Es gibt einen Allgäuer Berg, der vielfältige Möglichkeiten bietet - und das im Sommer und im Winter. Wir stellen den Mittagberg, kurz Mittag, im Oberallgäu vor.

Daten und Fakten zum Mittag bei Immenstadt

Höhe: 1451 Meter

Lage: südlich von Immenstadt, Teil des Naturparks Nagelfluhkette, Teil der Hochgratkette

Besonderheit: Mittagbahn hat neben der Gipfelstation auch eine Mittelstation

Start der Wintersaison der Mittagbahn ist der 30. November 2024

Wandern im Sommer und im Winter am Mittag: Tourenbeschreibung

Was kann man nun am Mittag alles unternehmen? Im frühen Winter, wenn noch nicht allzu viel Schnee liegt, kann man am Mittag wie im Sommer auch wandern.

Icon Vergrößern Der „Obheiter“ verbirgt den Blick ins Tal am Mittag. Foto: Leonie Küthmann Icon Schließen Schließen Der „Obheiter“ verbirgt den Blick ins Tal am Mittag. Foto: Leonie Küthmann

Eine mögliche Tour: Von der Talstation geht es zunächst hoch durch den Wald, bis man einen breiteren Weg erreicht, der etwas flacher vorbei an der Alpe Hochried führt. Danach kommt man zu einer Forststraße, zu der parallel aber auch ein schmaler Wanderweg verläuft, der etwas schöner ist.

Mittagberg: 90-Minuten-Tour zum Gipfelkreuz

Hat man die Mittelstation der Bahn erreicht, läuft man weiter in Richtung Alpe Mittag und passiert kurz danach die Alpe Schwanden. An der Weggabelung am Kamm des Bergs hält man sich rechts und erreicht dann die Bergstation. Von dort aus sind es nur noch wenige Minuten bis zum Gipfelkreuz. Insgesamt braucht man für die Tour je nach Fitness-Level eineinhalb Stunden.

Icon Vergrößern Der erste Schnee am Mittag. Foto: Leonie Küthmann Icon Schließen Schließen Der erste Schnee am Mittag. Foto: Leonie Küthmann

Wer eine ruhigere Tour abseits der Bergbahn bevorzugt, kann auch von Gunzesried auf den Mittag aufsteigen. Vom Wanderparkplatz Säge geht es über das Bärenköpfle auf den Mittag. Dauer: etwa zwei Stunden. Achtung: Diese Tour sollte man nicht machen, wenn schon zu viel Schnee liegt.

Winterwanderung vom Mittag zum Bärenköpfle

Das Bärenköpfle erreicht man vom Mittag aber auch einfacher: Mit der Bergbahn geht es nach oben, dann führt der Panoramaweg von der Gipfelstation ans Bärenköpfle. Der Winterwanderweg ist während der Wintersaison der Bahn gewalzt und aufgrund der Einfachheit auch für Kinder und Senioren, die noch gut zu Fuß sind, geeignet. Insgesamt läuft man von der Gipfelstation zum Bärenköpfle etwa eine halbe Stunde. Weitere Winterwanderungen - von einfach bis anspruchsvoller - finden Sie hier.

Rodelbahn am Mittag im Allgäu ist 5,2 Kilometer lang

Wer mit der Bahn fahren - oder sogar laufen will, kann im Winter auch einen Schlitten mitnehmen. Am Mittag gibt es eine der längsten Rodelbahnen im Allgäu. 5,2 Kilometer lang geht es rasant ins Tal. Schlitten kann man an der Talstation ausleihen oder selbst mitbringen. „Mit einer Halbtageskarte können Sie auch nur im oberen Bereich des Mittagsliftes rodeln und am Ende gehts hinab über die Untere Steig nach Immenstadt“, heißt es auf der Internetseite der Bahn.

Icon Vergrößern Der Mittag ist ein beliebter Rodelberg im Allgäu. Foto: Matthias Becker Icon Schließen Schließen Der Mittag ist ein beliebter Rodelberg im Allgäu. Foto: Matthias Becker

Alle, die etwas Neues ausprobieren wollen, können auch mit dem Snowbike fahren. Alle Informationen zu Verleih und Voraussetzungen finden Sie hier.

Mittag ist auch für Skitouren gut geeignet

Der Mittag eignet sich außerdem gut für Skitouren - die Strecke nach oben entspricht der vorab beschriebenen Wandertour. Achtung: Da hier auch die Rodelstrecke verläuft, sollte man beim Aufstieg aufmerksam sein.

Aufgrund der zahlreichen Hütten vor Ort gibt es viele Möglichkeiten einzukehren: je nach Jahreszeit haben die Alpen nicht geöffnet, das Rasthaus Mittag an der Mittelstation ist aber bei nahezu jedem Wetter offen, wenn die Bergbahn fährt. Gleiches gilt für den Gipfelwirt an der Bergstation.

Webcam am Mittag: Wie wird das Wetter?

Übrigens: Wer vorab wissen möchte, wie das Wetter am Mittag im Allgäu ist, kann einen Blick auf die Webcams werfen.