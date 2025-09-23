„Müll ist nicht sexy“: Challenge Müllfreies Allgäu startet in die nächste Runde

Ein Fahrrad auf einem Rafting-Boot auf der Iller ist kein gewöhnliches Bild. Dass der Drahtesel zuvor in der Iller entsorgt wurde, auch nicht. Es war einer der größten Einzelfunde im Rahmen der „Challenge Müllfreies Allgäu“ im letzten Jahr. Am Freitag startet der Wettbewerb zwischen Ober- und Ostallgäu, welcher Landkreis mehr Abfall aus der Umwelt sammelt, in die nächste Runde.

