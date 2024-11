Hier im Oberallgäu feiern Nikolaus, Klausen und Bärbele gemeinsam Advent

Glühwein, Bratwurst, Plätzchen und Feuerzangen-Bowle - ab November liegt im Allgäu schon vielerorts weihnachtlicher Zauber in der Luft. Auch in Oberstaufen im Oberallgäu wird die Adventszeit besinnlich eingeläutet: Mit dem Nikolausmarkt Oberstaufen 2024. Alle Infos zu dem Nikolausmarkt:

Steckbrief: Der Nikolausmarkt Oberstaufen 2024

Name: Nikolausmarkt Oberstaufen

Termin: 4.12. bis 7.12.2024

Programm: Nikolausmarkt mit Essen und Trinken sowie Bärbeletreiben und Klausentreiben

Ort: 87534 Oberstaufen, Kirchplatz

Veranstalter: Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH

Der Nikolausmarkt Oberstaufen 2024: Termine und Öffnungszeiten

Den Nikolausmarkt auf dem Kirchplatz in Oberstaufen können Besucherinnen und Besuchern an vier Tagen im Dezember besuchen:

Mittwoch, 4. Dezember 2024: von 17 bis 22 Uhr

Donnerstag, 5. Dezember 2024: von 17 bis 22 Uhr

Freitag, 6. Dezember 2024: von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2024: von 17 bis 22 Uhr

Nikolausmarkt Oberstaufen: Bärbeletreiben am 4. Dezember 2024

Der Nikolausmarkt in Oberstaufen ist deshalb etwas Besonderes, weil an dem Markt an zwei Tagen auch noch Bärbele und Klausentreiben stattfinden. Das Bärbeletreiben ist im Allgäu eine alte Tradition. Jedes Jahr am 4. Dezember, am Tag der heiligen Barbara, verkleiden sich junge (unverheiratete) Frauen als alte Weiber und ziehen mit lauten Glocken und Reisigruten durch den Ort.

Der Brauch hatte ursprünglich den Sinn, böse Geister und Dämonen der kalten und schrecklichen Winterzeit zu vertreiben. Heute laufen die Mädchen an dem Tag mit Gewändern, Masken und Besen beziehungsweise Ruten durch die Straßen und fegen symbolisch den Unrat aus Haus und Hof.

Nikolausmarkt Oberstaufen: Klausentreiben am 5. Dezember 2024

Am Donnerstag, 5. Dezember, sind bei Nikolausmarkt in Oberstaufen beim Klausentreiben die Männer dran. Bei dem überlieferten Brauch "Klausentreiben" verkleiden sich junge ledige Burschen, um mit Ruten auf den Straßen des Ortes ein munteres Treiben zu veranstalten und dabei viel Lärm zu machen.

Nikolausmarkt Oberstaufen: Nikolaus kommt am 6. Dezember 2024

Der Höhepunkt des Nikolausmarktes Oberstaufen findet am Freitag, 6. Dezember, am Nikolaustag statt. Hier gibt sich der heilige Mann höchstpersönlich die Ehre und erscheint in seiner Kutsche, begleitet von Engeln und Klausen, am Kirchplatz. Jedes Jahr lässt der Besuch des Nikolaus in Oberstaufen Kinderaugen strahlen. Der Heilige verteilt nämlich obendrein kleine Geschenke und Süßigkeiten.

Essen und Trinken auf dem Nikolausmarkt Oberstaufen

Auf dem Nikolausmarkt in Oberstaufen gibt es 2024 wieder unterschiedliche Essens- und Getränkestände. Für Glühwein, Bratwurst und Co. ist gesorgt.

Wo kann ich in Oberstaufen parken?

Der Nikolausmarkt Oberstaufen findet 2024 wieder auf dem Kirchplatz statt. Wer mit dem Auto kommt, hat mehrere Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Kirchplatz

Höchstparkdauer: Eine Stunde.

Parkgebühr: Bis zu 30 Minuten: 0,50 Euro. Bis zu einer Stunde: 1,00 Euro

Parkplatz in der Hugo-von-Königsegg-Straße

Gehzeit: Etwa vier Minuten

Höchstparkdauer: Eine Stunde.

Parkgebühr: Bis zu 30 Minuten: 0,50 Euro. Bis zu einer Stunde: 1,00 Euro

Parkplatz Bahnhofsplatz

Gehzeit: Etwa vier Minuten

Höchstparkdauer: Zehn Stunden

Parkgebühr: Bis zu 30 Minuten: 0,50 Euro. Bis zu einer Stunde: 1,00 Euro. Jede weitere Stunde: 1,00 Euro

Tagesticket: 7,00 Euro

Alle Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 und die schönsten in Baden-Württemberg

In der Adventszeit strahlt das Allgäu dank der vielen Weihnachtsmärkte besonders. Mit dieser Übersicht haben Sie alle Advents-, Nikolaus- und Weihnachtsmärkte in der Region im Blick. Wer dann noch nicht genug hat, oder sich einmal einen Weihnachtsmarkt außerhalb des Allgäus ansehen möchte, der wird hier fündig: Diese 11 Weihnachtsmärkte zählen zu den schönsten in Baden-Württemberg.