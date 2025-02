Die südlichste Gemeinde Deutschlands liegt im Allgäu

Im Winter ein Skifahrer-Mekka, im Sommer dasselbe für Wanderer: Am Fuße der Allgäuer Alpen liegt die südlichste Gemeinde Deutschlands. Die Rede ist von Oberstdorf. Die wichtigsten Informationen zum Ort und was die Alpengemeinde so besonders macht.

Oberstdorf liegt rund 13 Kilometer südlich von Sonthofen - seinerseits die südlichste Stadt Deutschlands - umgeben von den Allgäuer Hochalpen. Benachbarte Berge sind etwa das Nebelhorn, das Fellhorn oder die Höfats. Südlich von Oberstdorf eröffnen sich das Trettachtal nach Südosten und das Stillachtal nach Süden. Die direkte Nähe zu den Alpen und deshalb auch zu zahlreichen Wintersportattraktionen macht Oberstdorf vor allem im Winter zu einem beliebten Urlaubsort. 2023 verbuchte die 10.000-Einwohner-Gemeinde rund 2,5 Millionen Übernachtungen.

Oberstdorf und der Sport

Das Allgäu gilt als eine der beliebtesten Touristenregionen Deutschlands - Oberstdorf hat in der Region noch einmal einen Sonderstatus inne. Die Gemeinde engagiert sich seit Jahrzehnten stark im Wintersport. So finden in der dortigen Skisprungarena regelmäßig Weltcup-Springen statt. Oberstdorf ist zudem traditionell Austragungsort des Auftaktspringens der Vierschanzentournee. Etwas südlich von Oberstdorf steht zudem eine der größten Skiflugschanzen der Welt.

Icon Vergrößern Zuschauer in der ausverkauften Orlen Arena Oberstdorf beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Im Bild: die Schattenbergschanze. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Zuschauer in der ausverkauften Orlen Arena Oberstdorf beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Im Bild: die Schattenbergschanze. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Oberstdorf beheimatet zudem den Bundesstützpunkt Ski Nordisch vom Deutschen Skiverband (DSV) und ist seit 1979 Bundesleistungszentrum für Eiskunstlauf. Berühmte Olympioniken trainierten bereits dort, so etwa Kimmy Repond und Aljona Savchenko.

Oberstdorf im Winter

Im Winter ist Oberstdorf Reiseziel für viele Skiurlauber. Durch die Nähe zu den Allgäuer Bergen und den Skigebieten im Allgäu, wie etwa den OK Bergbahnen (Fellhorn-Kanzelwand), zieht die südlichste Gemeinde Deutschlands in der kalten Jahreszeit eine Vielzahl an Besuchern an. Es gibt zudem viele Skitourenrouten in der Gegend ebenso wie Schneeschuhwanderungen und auch einige Attraktionen, die im Winter eine ganz besondere Magie entfalten - wie etwa die vereiste Breitachklamm.

Zudem kann die Region um Oberstdorf mit so einigen Superlativen auftrumpfen. So liegt etwa das südlichste Skigebiet Deutschlands nahe Oberstdorf, ebenso das größte und auch die längste Abfahrt Deutschlands.

Oberstdorf im Sommer

Auch im Sommer ist Oberstdorf ein beliebtes Ziel für Urlauber und Touristen. Denn statt der Skigebiete erstrecken sich im Sommer zahlreiche Wanderwege über die Allgäuer Berge rund um Deutschlands südlichste Gemeinde. Der prominenteste von Ihnen dürfte der europäische Fernwanderweg „E5“ sein, der von Oberstdorf nach Meran führt.

Andere bekannte Wanderwege und Klettersteige sind etwa der Heilbronner Weg. Wer in den Allgäuer Bergen um Oberstdorf beim Wandern unterwegs ist, kann häufig in einer der zahlreichen Alpenvereinshütten dort einkehren.

Attraktionen in und um Oberstdorf im Allgäu

In und um Oberstdorf gibt es zahlreiche Attraktionen für Besucher und Touristen. Im Ortsteil Einödsbach steht beispielsweise das südlichste Gotteshaus (Kapelle) Deutschlands. Die Skisprung-Arena, in der jedes Jahr das Auftaktspringen der Vierschanzentournee stattfindet, ist ebenfalls spannend für einen Besuch. Ein beliebtes Sightseeing-Ziel ist auch eine Wanderung zum Freibergsee mit der Heini-Klopfer-Skiflugschanze nahe Oberstdorf. Vor allem im Herbst erstrahlen um den in einen Wald gebetteten See alle Farben der Natur.

Icon Vergrößern Der Freibergsee bei Oberstdorf mit der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Vordergrund: Ein beliebtes Wanderziel für Urlauber. Foto: Benjamin Liss (Archivbild) Icon Schließen Schließen Der Freibergsee bei Oberstdorf mit der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Vordergrund: Ein beliebtes Wanderziel für Urlauber. Foto: Benjamin Liss (Archivbild)

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Oberstdorf

Einwohner : 9551 (30.06.2021)

Bürgermeister : Klaus King (Unterstützt von CSU, FDP und Grünen, sowie zwei Wählervereinigungen)

Lage : 813 Meter ü. NHN

Fläche : 229,9 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in Oberstdorf: WM-Skisprung Arena Oberstdorf, Heini-Klopfer-Skiflugschanze, Breitachklamm

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Oberstdorf: Vierschanzentournee , Skispringen und Skifliegen und hochkarätige Wettkämpfe in anderen Wintersportarten finden hier regelmäßig statt

Homepage : www.oberstdorf.de