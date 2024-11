Oberstdorf hat einen der schönsten Weihnachtsmärkte im Allgäu

Weihnachtsmarkt-Jubiläum war im vergangenen Jahr. Der Oberstdorfer Advent findet 2024 zum 21. Mal statt.. Offizielle Eröffnung ist am 30. November, dem Samstag vor dem 1. Advent. Einer der schönsten Weihnachtsmärkte im Allgäu endet am Wochenende vor Heiligabend, am Samstag, 21. Dezember.

In diesen vier Wochen bietet die Gemeinde im Oberallgäu allen Einheimischen und Gästen ein besinnliches Programm mit etlichen weihnachtlichen Veranstaltungen an. Das gemeinsame Anzünden der Kerzen am großen Adventskranz findet an den Samstagen des Oberstdorfer Advents im Kurpark statt.

Weihnachtsmarkt im Oberstdorfer Hüttendorf

Der Duft nach gebrannten Mandeln, Glühwein und Räucherstäbchen wird die Menschen in Oberstdorf durch die Adventszeit auf dem Weihnachtsmarkt begleiten. Vereine garantieren eine Verpflegung der Gäste an den Veranstaltungstagen im "Hüttendorf" im Kurpark. Musik und Unterhaltung gibt es beim Oberstdorfer Advent natürlich auch.

Der Freitag, 13. Dezember, gehört den Kleinsten. „Kinder im Advent“ von und mit Kindern der Grundschule Oberstdorf findet um 16 Uhr im Kurpark statt.

Weihnachtsmarkt in Oberstdorf: Der 21. Oberstdorfer Advent

Name : Oberstdorfer Advent

Ort : Kurpark und Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf

Termin : 30.11.24. bis 21.12.24

Umfang : "Hüttendorf" mit Getränken und Verpflegung, Ausstellungen im Oberstdorf Haus

Oberstdorfer Advent: Programm am 30. November 2024

Das ist das Programm zur Eröffnung am Samstag, 30.11.24, beim Oberstdorfer Advent nach Informationen von Tourismus Oberstdorf.

14:00 Uhr bis 20 Uhr: Hüttendorf im Kurpark

17:00 Uhr: Anzünden der Ersten Kerze mit Erstem Bürgermeister Klaus King, Pfarrer Wolfgang Schnabel, Pfarrer David Metzger (KWT), Alphornbläser der Musikschule Oberstdorf (Leitung: Vincenz Kling)

17:30 Uhr: Adventsprogramm im Saal Nebelhorn Breitachtaler Jodler, „Nätt glii“ (Gesang), Verena Raps (Harfe), Oberstdorfer Trachtengesang, Burgglöckler Fehla

Moderation: Herbert Hiemer und Stefanie Dentler

Oberstdorfer Advent - „Klöusezidd“: Programm am 7. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt in Oberstdorf 2024 - das ist das Programm am Samstag, 7. 12.24, beim Oberstdorfer Advent nach Informationen von Tourismus Oberstdorf.

14:00 Uhr bis 20 Uhr: Hüttendorf im Kurpark

17:00 Uhr: Anzünden der Zweiten Kerze mit Erstem Bürgermeister Klaus King, Pastoral-Referentin Nicola Traskalik, Pfarrer David Metzger (KWT), Bläserensemble der Oberstdorfer Musikschule (Leitung: Ralf Schröder)

17:30 Uhr: Adventsprogramm im Saal Nebelhorn Bolsterlanger Jodler, Christine und Reinhold (Gesang), Kleiner Grenzverkehr, Familiengesang Fritz, „zupft & g´schlaage“

Moderation: Rosi Griesche und Oberstdorfs 2. Bürgermeister Fritz Sehrwind

Oberstdorfer Advent - „Klassischer Advent“: Programm am 14. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt in Oberstdorf 2024 - das ist das Programm am Samstag, 14. 12.24, beim Oberstdorfer Advent nach Informationen von Tourismus Oberstdorf.

14:00 Uhr bis 20 Uhr: Hüttendorf im Kurpark

17:00 Uhr: Anzünden der Dritten Kerze mit Erstem Bürgermeister Klaus King, Pfarrer Bruno Koppitz, Pfarrerin Ditz-Sievers, Bläserensemble der Oberstdorfer Musikschule (Leitung: Ralf Schröder)

17:30 Uhr: Adventsprogramm im Saal Nebelhorn Katharina Brandel (Gesang) mit Pavol Valasek (Klavier), Preisträger „Jugend musiziert“: Streichquartett Haslach, Katharina Konold u Kilian Naumann (Klavier vierhändig)

Moderation: Pfarrer Wolfgang Schnabel, Helga Grosse Wichtrup

Oberstdorfer Advent - „A riebege Schtünd“: Programm am 21. Dezember 2024

Weihnachtsmarkt in Oberstdorf 2024 - das ist das Programm am Samstag, 21. 12.24, beim Oberstdorfer Advent nach Informationen von Tourismus Oberstdorf.

14:00 Uhr bis 20 Uhr: Hüttendorf im Kurpark

15:30 Uhr: Hirtenspiel für Kinder und Erwachsene

17:00 Uhr: Anzünden der Vierten Kerze mit Erstem Bürgermeister Klaus King, Pater Raja, Pfarrer David Metzger, Alphornbläser der Oberstdorfer Musikschule (Leitung: Vincenz Kling)

17:30 Uhr: Adventsprogramm im Saal Nebelhorn Oberstdorfer Jodler, Andi Braunsch u Benedikt Berktold (Gitarre & Akkordeon), „Hienet und Dienet“ (Gesang), Walser Buebe, Geschwister Gilb

Moderation: Herbert Hiemer und Conny Ney

Parken und Anfahrt zum Oberstdorfer Advent

In Oberstdorf gibt es ein Parkleitsystem für Autofahrer. Tafeln am Ortseingang lotsen die Fahrerinnen und Fahrer zu den freien Parkplätzen. Wer mit dem Zug anreist, erreicht den Kurpark nach knapp zehnminütigem Spaziergang durch die Dorfmitte.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu stattfinden, sehen Sie in unserem Überblick.