So soll es mit dem Bus bequemer zum Nordic Zentrum in Oberstdorf gehen

Das Nordic Zentrum im Oberstdorfer Ried soll besser mit öffentlichen Bussen erreichbar sein. Daher werden im nächsten Jahr entlang der Straße nach Birgsau auf Höhe des Langlauf-Stadions zwei Bushaltestellen zum Ein- und Aussteigen eingerichtet. Dies entschied der Ausschuss für Tourismus, Sport, Wirtschaft und Landwirtschaft in seiner jüngsten Sitzung.

Nordic Zentrum in Oberstdorf aktuell nur mit Auto gut erreichbar

Das Konzept dafür entwickelte im Auftrag der Marktgemeinde Wirtschaftsingenieur Roman Ohmayer. „Das Nordic Zentrum ist nur mit dem Auto bestens erreichbar, mit Bussen sollte es aber mindestens so komfortabel sein“, sagte er bei seiner Vorstellung. Dies entspreche dem Leitbild, das sich Oberstdorf gegeben hat.

Derzeit wird das Nordic Zentrum nur von wenigen öffentlichen Bussen direkt angefahren. Die in Richtung Birgsau fahrenden Busse meiden die Schleife innerhalb des Stadions, ein Ausstieg ist nur am Renksteg-Parkplatz möglich. Der Grund ist zum einen der Zeitdruck im Stundentakt auf der Linie nach Birgsau, wie Ohmayer erläuterte. Zum anderen versperren oft falsch parkende Autos im Kurvenbereich des Nordic Zentrums den Bussen den Weg. „Das bringt den ganzen Fahrplan durcheinander“, so Ohmayer.

Trampelpfade vom Stillachdamm in Richtung Nordic Zentrum

Wenn im Winter genügend Schnee liegt, können Langläufer vom Renksteg-Ausstieg über die Loipe das Stadion erreichen, ansonsten müssen sie die zirka 1000 Meter zu Fuß bewältigen. „Es laufen viele auf der Straße“, bestätigte Gemeinderat Fidel Joas (FW). Das könne nicht die Lösung sein und die Erfahrung zeige, wenn es keinen geordneten Weg gibt, dann suchen sich die Menschen diesen selbst. Ohmayer zeigte Bilder von Trampelpfaden, die vom Stillachdamm herunter über die Straße in Richtung Nordic Zentrum führen.

Was also tun? Die Lösung sind für Ohmayer zwei Bushaltestellen entlang der Birgsauer Straße auf Höhe des Nordic Zentrums. Das lasse sich auch ohne einen hohen Kostenaufwand verwirklichen. Hält dort ein Bus, bremst dieser die hinter ihm folgenden Autos. Diese können dann je nach Verkehrslage den Bus überholen. Die Einrichtung von Haltebuchten wurde verworfen, denn das würde laut Ohmayer dazu führen, dass der haltende Bus mit höherem Tempo überholt wird, was wiederum für aussteigende Fußgänger gefährlich ist.

Ampelanlage hinter den Bussen geplant

Zusätzlich soll eine Ampelanlage hinter den haltenden Bussen das Überqueren der Straße erleichtern. Die Ampel ist per Knopfdruck steuerbar und der Übergang ließe sich mit einem Weg vom Stillachdamm verbinden, sodass Besucher, die am Renksteg geparkt haben, über den Stillachdamm zum Nordic Zentrum geleitet werden.

Die Ausschuss-Mitglieder lobten und verabschiedeten das Konzept einstimmig. Die geschätzten Kosten von 225.000 Euro sollen in den Haushalt 2026 eingestellt werden.

