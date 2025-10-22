Icon Menü
Petitionsausschuss entscheidet: Bis zu 40 Geflüchtete werden in Gunzesried einquartiert.

Gunzesried bekommt Geflüchtete

Petitionsausschuss des Landtags entscheidet: Bis zu 40 Geflüchtete kommen nach Gunzesried/Säge

Das Landratsamt hat den Heubethof in Gunzesried im Frühjahr als Flüchtlingsunterkunft angemietet. Es formierte sich Widerstand. Wie sich die Beteiligten äußern.
Von Silvia Reich-Recla
    • |
    • |
    • |
    • |
    So sieht der Heubethof in Gunzesried-Säge aus.
    So sieht der Heubethof in Gunzesried-Säge aus. Foto: Benjamin Liss

    Mehrere Anläufe hat der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtages gebraucht, am Mittwoch traf er nun eine Entscheidung: Die bereits vom Landkreis Oberallgäu angemietete Unterkunft im kleinen, abgelegenen Bergdorf Gunzesried-Säge wird mit bis zu 40 Geflüchteten belegt. Sie sollten möglichst mobil sein, also Autos besitzen. Darüber informierte nach der Entscheidung CSU-Landtagsabgeordneter Joachim Konrad (Altusried) in einem Telefongespräch. Er war der Berichterstatter dieser Petition.

