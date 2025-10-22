„Fette Musik“ zum Mitsingen: Neue Band aus dem Oberallgäu eröffnet „Rock the City“ in Sonthofen

Bei der vierten Auflage des Benefizkonzerts „Rock the City“, das Petra und Raphael Wolf vom „Stubenhocker“ zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönenbach veranstalten, dürfen sich die Besucher heuer erneut auf eine interessante Newcomer-Band freuen. Für „Two Weeks Far“ wird der Auftritt am Samstag, 25. Oktober, in der Sonthofer Markthalle sogar die Konzertpremiere. Die beiden Gründer, Vladi Miller und Daniel „Denzl“ Schöll, haben ihre Formation erst heuer im Juni komplettiert.
Harter Rock zugunsten des Kinderhospizes
