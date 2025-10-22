Icon Menü
„Rock the City“: Ein Benefizkonzert in Sonthofen präsentiert harte Klänge für einen guten Zweck

Harter Rock zugunsten des Kinderhospizes

„Fette Musik“ zum Mitsingen: Neue Band aus dem Oberallgäu eröffnet „Rock the City“ in Sonthofen

Eine Oberallgäuer Newcomer-Band setzt mit „Melodic Hardcore“ den Auftakt beim Benefizkonzert "Rock the City" in Sonthofen. Was die Besucher sonst noch erwartet.
Von Marion Bässler
    • |
    • |
    • |
    Die Oberallgäuer Newcomer-Band "Two Weeks Far" eröffnet das Benefizkonzert am Samstag in der Markthalle Sonthofen. Die Band besteht aus (von links) Uli Weber, Daniel Schöll, Mike Müller, Matthias "Matze" Klug und Vladi Miller.
    Die Oberallgäuer Newcomer-Band "Two Weeks Far" eröffnet das Benefizkonzert am Samstag in der Markthalle Sonthofen. Die Band besteht aus (von links) Uli Weber, Daniel Schöll, Mike Müller, Matthias "Matze" Klug und Vladi Miller. Foto: Thommy Schönfelder

    Bei der vierten Auflage des Benefizkonzerts „Rock the City“, das Petra und Raphael Wolf vom „Stubenhocker“ zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönenbach veranstalten, dürfen sich die Besucher heuer erneut auf eine interessante Newcomer-Band freuen. Für „Two Weeks Far“ wird der Auftritt am Samstag, 25. Oktober, in der Sonthofer Markthalle sogar die Konzertpremiere. Die beiden Gründer, Vladi Miller und Daniel „Denzl“ Schöll, haben ihre Formation erst heuer im Juni komplettiert.

