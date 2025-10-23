Jugendliche schlagen in Immenstadt auf 14-Jährige ein – Polizei ermittelt Tatverdächtige

In Immenstadt war es bereits Ende September zu einer größeren Schlägerei mitten in der Innenstadt gekommen. Jetzt haben die Ermittler die Tatverdächtigen ausfindig gemacht, wie die Polizei mitteilt.
Große Schlägerei in Immenstadt
In Immenstadt war es bereits Ende September zu einer größeren Schlägerei mitten in der Innenstadt gekommen. Jetzt haben die Ermittler die Tatverdächtigen ausfindig gemacht, wie die Polizei mitteilt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden