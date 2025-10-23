Icon Menü
Jugendliche schlagen in Immenstadt auf 14-Jährige ein – Polizei ermittelt Tatverdächtige

Mitten in der Innenstadt von Immenstadt gehen vier Jugendliche auf zwei 14-Jährige los. Es mischen sich weitere Heranwachsende ein. Dann flüchten die Täter.
Von Allgäuer Zeitung
    In Immenstadt kam es zu einer größeren Schlägerei. Jetzt hat die Polizei die Tatverdächtigen ermittelt.
    In Immenstadt kam es zu einer größeren Schlägerei. Jetzt hat die Polizei die Tatverdächtigen ermittelt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Immenstadt war es bereits Ende September zu einer größeren Schlägerei mitten in der Innenstadt gekommen. Jetzt haben die Ermittler die Tatverdächtigen ausfindig gemacht, wie die Polizei mitteilt.

