Ordentlich Schnee da! So hat es in den Allgäuer Bergen heute Nacht geschneit

Der Sommer im Allgäu ist eben erst zu Ende gegangen. Gerade erst kommt das Vieh von den Bergen zurück ins Tal - da fällt im Allgäu schon Schnee. In der Nacht auf Donnerstag, 25.09.25, bahnten sich in der Region die ersten Schneeflocken ihren Weg vom Himmel herab.

Am Nebelhorn liegt aktuell Schnee

Im Bereich der Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen (OK-Bergbahnen) konnten die Mitarbeiter am Donnerstagmorgen bereits die weiße Pracht bewundern. „Der liegt seit wenigen Stunden. Der Schnee kam jetzt erst heute über Nacht“, erklärt eine Mitarbeiterin unserer Redaktion.

Und das, obwohl am Wochenende fast noch Hochsommer herrschte. Am Freitag wurden am Nebelhorn noch 22 Grad gemessen. Jetzt, am Donnerstag, liegt am Gipfel des Nebelhorns in der Daumengruppe in den Allgäuer Alpen Schnee. „Es ist aber noch nicht so viel“, meint die Mitarbeiterin der OK-Bergbahnen mit Blick auf die gesamte Skiregion, „Es ist bisher großteils nur gezuckert.“ An der Gipfelstation des Nebelhorns auf 2224 Metern wird jedoch bereits Schnee geräumt. Der Pistenbully würde aber im Moment noch nicht gebraucht:

Icon vergrößern Auch an der der Station Höfatsblick auf 1932 Metern liegt gezuckert Schnee. Der Pistenbully ist allerdings noch nicht nötig. Foto: Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch an der der Station Höfatsblick auf 1932 Metern liegt gezuckert Schnee. Der Pistenbully ist allerdings noch nicht nötig. Foto: Oberstdorf Kleinwalsertal Bergbahnen

Auf unsere Frage, ob das nach so einem warmen Wochenende nicht ungewöhnlich sei, meint sie: „Ja, es ist ein krasser Temperatursturz, aber nicht so komplett ungewöhnlich, dass es um die Jahreszeit mal so kalt ist. Als es im August so kalt war, war am Nebelhorn auch schon kurzzeitig Schnee“, verrät sie.

Der Schnee, der sich jetzt im September breit gemacht hat, liegt hauptsächlich auf den Gipfeln: „Am Gipfel vom Nebelhorn ist was. Auch an der Möserbahn, also auf 1.900 Metern, ist schon bisschen was“, sagt die Mitarbeiterin. An der Mittelstation sei es hingegen noch grün.

Hier können Sie sich mit den Webcams der OK-Bergbahnen selbst von der weißen Pracht überzeugen.

Bleibt der Schnee im Allgäu liegen?

Und bleibt der Schnee liegen? Zumindest kurzfristig. „Morgen sollen oberhalb von 2.000 Metern Schneeflocken fallen. Zudem wird es bewölkt und kühl. Ab Sonntag gehen die Temperaturen und die Schneefallgrenze allerdings schon wieder nach oben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt im September wirklich schon den vollen Wintereinbruch haben“, fasst die Mitarbeiterin der OK-Bergbahnen zusammen.

Schnee im Allgäu: Kann man schon Skifahren?

Zum Skifahren ist es also noch deutlich zu früh. Selbst wenn im Oktober oder November mehr Schnee fällt, wird die Skisaison, die bei den OK-Bergbahnen am 5. Dezember 2025 startet, nicht vorgezogen. „Ne, also das einzige wo das manchmal passiert ist am Söllereck, wenn man schon früher bereit ist. Aber es geht sonst wegen der Revision gar nicht, dass man früher startet, weil die gemacht werden muss. Die ganzen Schlepper und Sessellifte müssen ja auch erstmal kontrolliert werden“, meint die Bergbahn-Mitarbeiterin.

Wer die Skisaison nicht erwarten kann: So viel kosten „Superschnee“ und „Allgäu-Gletscher-Card“ für den kommenden Winter

Aktuell ist im Allgäu noch Wandersaison

Im Herbst sei in dem Gebiet noch Hochsaison für den Wanderbetrieb. Bergbegeisterte und Naturfreunde kommen also trotzdem auf ihre Kosten. Hier kann man im Allgäu aktuell im Herbst wunderbar und sicher wandern: